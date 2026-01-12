Będzie 2. sezon Dojrzewania. Mam jednak bardzo złą wiadomość

Ładowanie...

Wspaniałe wieści na początek nowego roku - oficjalnie można już potwierdzić, że "Dojrzewanie" dostanie 2. sezon. O tym brytyjskim miniserialu zrobiło się bardzo głośno niedługo po premierze, a zachwyty widzów potwierdziły tylko prestiżowe nagrody, które produkcja zaczęła otrzymywać niedługo później. 8 statuetek Primetime Emmy czy 4 Złote Globy to tylko niektóre z nich, przy czym zarówno Emmy, jak i Złotym Globem został uhonorowany zaledwie nastoletni Owen Cooper, odtwórca roli Jamie'ego (w przypadku Emmy stał się on najmłodszym zwycięzcą w historii w wieku 15 lat).

Choć ani Stephen Graham, ani Jack Thorne, twórcy "Dojrzewania", nie spodziewali się, że ten brytyjski miniserial stanie się globalnym hitem, widzowie oszaleli na jego punkcie i prędko zaczęli domagać kolejnego sezonu produkcji. W maju minionego roku Graham co prawda spekulował, o czym mogłaby opowiadać kontynuacja, ale nie powiedział wprost, że produkcja zostanie przedłużona na 2. sezon. Teraz wiadomo już, że taki powstaje, choć jest też zła wiadomość.

REKLAMA

Jest tego więcej: Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

Dojrzewanie 2 - kiedy premiera? Zła wiadomość

Choć prace nad 2. sezonem "Dojrzewania" są na bardzo wczesnym etapie, Graham potwierdził, że dyskutuje na jego temat wraz z Thorne'em i jest on w fazie przygotowywania. Ale kiedy właściwie zadebiutuje 2. sezon? W wypowiedzi zza kulis podczas wręczenia tegorocznych Złotych Globów, którą zacytował serwis Screen Rant, zapowiedział, żeby widzowie "byli czujni". Zła wiadomość jest tak, że będą musieli być czujni bardzo długo.

Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ tkwi ono gdzieś głęboko w moich i Jacka zakamarkach umysłu, a my wydobędziemy go za trzy lub cztery lata, więc bądźcie czujni.

Twórca wypowiedział się również na temat tego, o czym można by nakręcić 2. sezon. W związku z tym, że historia serialowego Jamie'ego została już zakończona, w planach jest skupienie się na zupełnie innych bohaterach. Wiadomo jednak, że nowa odsłona najprawdopodobniej nie będzie opowiadała o rodzinie Katie, ofiary z 1. sezonu. Graham stwierdził bowiem, że taki temat nadawałby się do konwencjonalnego dramatu, a "Dojrzewanie" takim dramatem zdecydowanie nie jest:

Słusznie, gdybyśmy byli konwencjonalnym dramatem, spojrzelibyśmy na niego z perspektywy Katie i zobaczylibyśmy skutki dla rodziny Katie. Ale czułem, że widzieliśmy to wiele razy.

Fabuła serialu "Dojrzewanie" skupia się na 13-letnim Jamie Millerze (Owen Cooper), który zostaje aresztowany za zamordowanie koleżanki ze szkoły. Nakręcone na jednym ujęciu epizody pokazują również rodzinę głównego bohatera, której świat wywraca się do góry nogami. Twórcy zwracają uwagę na problem rosnącej przemocy ze strony dorastających chłopców i dziewcząt.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 12.01.2026 14:53

Ładowanie...