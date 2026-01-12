REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Będzie 2. sezon Dojrzewania. Mam jednak bardzo złą wiadomość

Stephen Graham, współtwórca i gwiazdor serialu "Dojrzewanie" potwierdził informację, na którą czekali wszyscy fani. Uwielbiana przez widzów produkcja Netfliksa doczeka się 2. sezonu, który jest już przez twórców przygotowywany. Kiedy premiera? To jest ta zła wiadomość.

Anna Bortniak
dojrzewanie czy bedzie 2 sezon stephen graham kiedy
REKLAMA

Wspaniałe wieści na początek nowego roku - oficjalnie można już potwierdzić, że "Dojrzewanie" dostanie 2. sezon. O tym brytyjskim miniserialu zrobiło się bardzo głośno niedługo po premierze, a zachwyty widzów potwierdziły tylko prestiżowe nagrody, które produkcja zaczęła otrzymywać niedługo później. 8 statuetek Primetime Emmy czy 4 Złote Globy to tylko niektóre z nich, przy czym zarówno Emmy, jak i Złotym Globem został uhonorowany zaledwie nastoletni Owen Cooper, odtwórca roli Jamie'ego (w przypadku Emmy stał się on najmłodszym zwycięzcą w historii w wieku 15 lat).

Choć ani Stephen Graham, ani Jack Thorne, twórcy "Dojrzewania", nie spodziewali się, że ten brytyjski miniserial stanie się globalnym hitem, widzowie oszaleli na jego punkcie i prędko zaczęli domagać kolejnego sezonu produkcji. W maju minionego roku Graham co prawda spekulował, o czym mogłaby opowiadać kontynuacja, ale nie powiedział wprost, że produkcja zostanie przedłużona na 2. sezon. Teraz wiadomo już, że taki powstaje, choć jest też zła wiadomość.

REKLAMA

Jest tego więcej: Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

Dojrzewanie 2 - kiedy premiera? Zła wiadomość

Choć prace nad 2. sezonem "Dojrzewania" są na bardzo wczesnym etapie, Graham potwierdził, że dyskutuje na jego temat wraz z Thorne'em i jest on w fazie przygotowywania. Ale kiedy właściwie zadebiutuje 2. sezon? W wypowiedzi zza kulis podczas wręczenia tegorocznych Złotych Globów, którą zacytował serwis Screen Rant, zapowiedział, żeby widzowie "byli czujni". Zła wiadomość jest tak, że będą musieli być czujni bardzo długo.

Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ tkwi ono gdzieś głęboko w moich i Jacka zakamarkach umysłu, a my wydobędziemy go za trzy lub cztery lata, więc bądźcie czujni.

Twórca wypowiedział się również na temat tego, o czym można by nakręcić 2. sezon. W związku z tym, że historia serialowego Jamie'ego została już zakończona, w planach jest skupienie się na zupełnie innych bohaterach. Wiadomo jednak, że nowa odsłona najprawdopodobniej nie będzie opowiadała o rodzinie Katie, ofiary z 1. sezonu. Graham stwierdził bowiem, że taki temat nadawałby się do konwencjonalnego dramatu, a "Dojrzewanie" takim dramatem zdecydowanie nie jest:

Słusznie, gdybyśmy byli konwencjonalnym dramatem, spojrzelibyśmy na niego z perspektywy Katie i zobaczylibyśmy skutki dla rodziny Katie. Ale czułem, że widzieliśmy to wiele razy.

Fabuła serialu "Dojrzewanie" skupia się na 13-letnim Jamie Millerze (Owen Cooper), który zostaje aresztowany za zamordowanie koleżanki ze szkoły. Nakręcone na jednym ujęciu epizody pokazują również rodzinę głównego bohatera, której świat wywraca się do góry nogami. Twórcy zwracają uwagę na problem rosnącej przemocy ze strony dorastających chłopców i dziewcząt.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
12.01.2026 14:53
Tagi: DramatSeriale kryminalneSeriale Netflix
Najnowsze
14:33
Norymberga prosto z kina leci na VOD. Będzie tylko w jednym miejscu
Aktualizacja: 2026-01-12T14:33:00+01:00
12:56
Hamnet potrafi zachwycić i zaboleć. Rozerwie was na strzępy
Aktualizacja: 2026-01-12T12:56:43+01:00
12:33
Rycerz Siedmiu Królestw w kinach. Przypominają się najlepsze czasy Gry o tron
Aktualizacja: 2026-01-12T12:33:45+01:00
11:47
Złote Globy 2026 to wstęp do Oscarów. Wiem, co będzie dalej
Aktualizacja: 2026-01-12T11:47:50+01:00
10:20
Sekretnego odcinka Stragner Things nie ma. Netflix pokazał piękne pożegnanie
Aktualizacja: 2026-01-12T10:20:17+01:00
9:45
Nikki Glaser wróciła na Złote Globy. Jej monolog jest mocarny
Aktualizacja: 2026-01-12T09:45:36+01:00
8:10
Złote Globy 2026 już rozdane. Triumfowały znakomite filmy i seriale
Aktualizacja: 2026-01-12T08:10:51+01:00
14:10
Najlepsze polskie kryminały 2025. Te książki były TOP
Aktualizacja: 2026-01-11T14:10:00+01:00
13:11
Najbrutalniejszy film wojenny roku wreszcie na VOD. To czysta frajda
Aktualizacja: 2026-01-11T13:11:00+01:00
11:29
Nocny recepcjonista, sezon 2. Kiedy nowe odcinki? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-01-11T11:29:00+01:00
10:20
Poruszająca historia, oscarowy aktor i kontrowersje. Nowość w HBO Max
Aktualizacja: 2026-01-11T10:20:00+01:00
10:13
Ciepło będę wspominać tę komedię romantyczną. Rozgrzewająca nowość Netfliksa
Aktualizacja: 2026-01-11T10:13:54+01:00
9:13
Dlaczego Klangor porzucił rodzinę Wejmanów? Odpowiada twórca Kacper Wysocki
Aktualizacja: 2026-01-11T09:13:00+01:00
8:12
Takich dreszczowców łakną użytkownicy Netfliksa. Kopie tyłki, że aż miło
Aktualizacja: 2026-01-11T08:12:00+01:00
7:33
Nowy sezon thrillera szpiegowskiego jest bezbłędny. Lepszy od Bondów
Aktualizacja: 2026-01-11T07:33:00+01:00
6:11
Te seriale nie wrócą w 2026 roku. Netflix podjął trudną decyzję
Aktualizacja: 2026-01-11T06:11:00+01:00
13:11
Nicolas Cage szarżuje i surfuje, a kręci go Polak. Film już na Prime Video
Aktualizacja: 2026-01-10T13:11:00+01:00
12:11
Zła influencerka podbiła Netfliksa. Gdzie są teraz bohaterowie filmu?
Aktualizacja: 2026-01-10T12:11:00+01:00
11:39
Czekacie na Avengers Doomsday? Pomyślcie o super-dzieciach
Aktualizacja: 2026-01-10T11:39:00+01:00
10:45
Co obejrzeć w ten weekend w HBO Max? Wraca wybitny serial (i nie tylko)
Aktualizacja: 2026-01-10T10:45:00+01:00
9:54
Niemiecki film wojenny rozgramia użytkowników Prime Video. Lubią go coraz bardziej
Aktualizacja: 2026-01-10T09:54:00+01:00
9:01
Mało ci „Klangora”? Sprawdź coś, co nazywam „sezonem 1,5”
Aktualizacja: 2026-01-10T09:01:00+01:00
8:33
Użytkownicy Disney+, tak uwielbiacie sci-fi, to zobaczcie ten nowy film na platformie
Aktualizacja: 2026-01-10T08:33:00+01:00
7:15
Nowy Predator już w VOD. Gdzie obejrzeć Strefę zagrożenia
Aktualizacja: 2026-01-10T07:15:00+01:00
6:01
Nowe The Pitt już jest. Kiedy kolejne odcinki 2. sezonu? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-01-10T06:01:00+01:00
20:32
Netflix zaszalał. Te nowości na weekend was rozgrzeją
Aktualizacja: 2026-01-09T20:32:00+01:00
19:51
Co się dzieje z Rafałem Weimanem z Klangora? Wyjaśniamy, dlaczego go nie ma
Aktualizacja: 2026-01-09T19:51:00+01:00
18:18
Profesor X powróci w Avengers Doomday. Ile razy już go żegnaliśmy?
Aktualizacja: 2026-01-09T18:18:00+01:00
18:04
Czarne lustro wraca na Netfliksa. Będzie 8. sezon
Aktualizacja: 2026-01-09T18:04:27+01:00
16:13
Zabójcza przyjaźń ma szokujące zakończenie. O co tu chodzi?
Aktualizacja: 2026-01-09T16:13:00+01:00
15:43
Zaginione dzieci w sekcie Niebo. Czy ten wątek w serialu jest na faktach?
Aktualizacja: 2026-01-09T15:43:12+01:00
15:13
Takiej adaptacji klasyki nie widziałem. To nie kolejny Hrabia Monte Christo
Aktualizacja: 2026-01-09T15:13:00+01:00
14:41
Liczyłem na Amadeusza, dostałem Amadeusa. Jestem rozczarowany
Aktualizacja: 2026-01-09T14:41:07+01:00
14:13
5. sezon The Floor zmierza na ekrany. To mój ulubiony teleturniej
Aktualizacja: 2026-01-09T14:13:00+01:00
13:54
Polski (już nie) kandydat do Oscara wreszcie na VOD
Aktualizacja: 2026-01-09T13:54:46+01:00
11:44
W kinach nikt nie chciał filmu oglądać. Na HBO Max jest hitem
Aktualizacja: 2026-01-09T11:44:20+01:00
10:30
Fani nie tracą nadziei na sekretny odcinek Stranger Things. Nowa data premiery
Aktualizacja: 2026-01-09T10:30:07+01:00
10:10
Zabójcza przyjaźń to sztos. Serial Netfliksa złapał mnie za gardło
Aktualizacja: 2026-01-09T10:10:05+01:00
9:58
Ile kosztuje Netflix w 2026 roku? Cena, promocje i plany
Aktualizacja: 2026-01-09T09:58:23+01:00
8:15
Klangor 2 jest tak mocny, że wywraca na drugą stronę. Widziałem nowy sezon
Aktualizacja: 2026-01-09T08:15:30+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA