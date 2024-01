Ten film z HBO Max mnie zażenował i odrzucił. A potem naprawdę go polubiłem

Ponoć nieważne jak zaczynasz, za to ważne jak kończysz - zgodnie z tym stwierdzeniem mógłbym z czystym sercem napisać, że "Bez urazy" to naprawdę fajne kino. Rzecz w tym, że zanim do tego fajnego kina dotrzemy, musimy przedrzeć się przez kilka warstw głupkowatych, często nieśmiesznych, żenujących i problematycznych sekwencji.



Po kolei. Do połowy - a może i niemal do końca 2. aktu - "Bez urazy" to prosta opowieść o niepewnych i zagubionych (oczywiście - na różne sposoby) młodych ludziach; błądzących posiadaczach dobrych serc. Rzecz w tym, że dzieło Stupnitsky'ego to przy okazji seks-komedia, a spora część wykorzystanych do jej budowy dowcipów ma mocny vibe "American Pie", nie brakuje w nim zresztą podobnych konwencjonalnych schematów. Zupełnie tak, jak gdyby gatunek nie zdążył jeszcze ewoluować i choć trochę się zaktualizować.



Do tego wszystkiego dochodzi olbrzymia dawka creeperstwa, za którą odpowiada Lawrence i fakt, że przez 3/4 filmu próbuje skusić, a momentami niemalże zmusić do seksu trzynaście lat młodszego chłopaka. I jakkolwiek w szerszej perspektywie te elementy scenariusza mają, powiedzmy, głębszy sens, momentami bywa nieco zbyt niezręcznie i problematycznie. Myśl, że podobny film nigdy by nie powstał, gdyby odwrócono role płciowe, atakuje widza dość szybko - wyobraźcie sobie zresztą obraz, w którym ktoś płaci trzydziestodwuletniemu lekkoduchowi za uwodzenie i przymuszanie dziewiętnastolatki do stosunku, którego ta ewidentnie nie chce.



A choć czasami bywa tu zadziwiająco życiowo i szczerze, te przebitki autentyzmu zostają rozmyte przez nadmiar budzących dyskomfort żartów - w efekcie przez długi czas całość wydaje się płaska i pustawa.