3. sezon Białego Lotosu wyrywa ze strefy komfortu. Recenzja serialu Max

Do 3. sezonu trudno nie podchodzić z dystansem, bo to w końcu jeszcze raz to samo. Serial nie ukrywa, że punkt wyjścia i finałowy zwrot akcji będą przypominały to, do czego przyzwyczaiły nas poprzednie sezony. I rzeczywiście, powrót do „Białego Lotosu” przypomina odwiedziny wspomnianych hotelowych gości – standard jest bardzo wysoki, dostajemy mniej więcej to, do czego nas przyzwyczajono, zmienia się tylko okolica i drobiazgi wystroju.