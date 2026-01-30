Gwiazda Harry'ego Pottera w obsadzie Białego Lotosu. Co za zaskoczenie
To już pewne - do obsady 4. sezonu "Białego Lotosu" dołączą nowe twarze. Jedną z nich będzie Helena Bonham Carter, gwiazda filmów o Harrym Potterze.
Prace nad 4. sezonem serialu "Biały Lotos" ruszyły pełną parą, choć na ten moment są one na początkowym etapie. Zdjęcia do najnowszej odsłony mają rozpocząć się dopiero pod koniec kwietnia i trwać aż do października 2026 roku. Ale w związku z tym, że wiosna zbliża się wielkimi krokami, obecnie trwa kompletowanie obsady. Ogłoszono już pierwsze nazwiska, a wśród nich jedno niezwykle ekscytujące. Do tej pory pozostawało ono jedyne w sferze spekulacji, natomiast dziś już oficjalnie wiadomo, że w najnowszym sezonie "Białego Lotosu" pojawi się Helena Bonham Carter.
Helena Bonham Carter w obsadzie 4. sezonu serialu Biały Lotos
Zagraniczne media donoszą, że do obsady 4. sezonu "Białego Lotosu" dołączy Helena Bonham Carter. Obok gwiazdy "Harry'ego Pottera" i ulubienicy Tima Burtona pojawią się również Chris Messina oraz Marissa Long. Wcześniej pojawiły się co prawda doniesienia, że Bonham Carter i Messina prowadzą rozmowy w sprawie ról w 4. sezonie, ale do tej pory nie było to oficjalne.
Bonham Carter, Messina i Long dołączą do ogłoszonej już obsady, czyli Steve'a Coogana, Caleba Jonte Edwardsa, Alexandra Ludwiga i AJ Michalki. Na ten moment nie wiadomo jednak, w kogo się wcielą - szczegóły dotyczące bohaterów oraz fabuły nadchodzącego sezonu są trzymane w ścisłej tajemnicy.
Wiadomo natomiast już coś na temat miejsca akcji nowej odsłony. Do tej pory bohaterowie "Białego Lotosu" trafiali w egzotyczne miejsca w nadmorskich kurortach - akcja serialu rozgrywała się na Hawajach (1. sezon), Sycylii (2. sezon) i Tajlandii (3. sezon) - ale tym razem Mike White, scenarzysta, reżyser i producent wykonawczy, wprowadził w tej kwestii kilka zmian. Okazuje się, że 4. sezon będzie rozgrywał się we Francji, w tym w Paryżu i kilku lokalizacjach na Lazurowym Wybrzeżu.
"Biały Lotos" to nagrodzony Emmy serial od HBO, który skupia się na przyjeżdżających do różnych kurortów urlopowiczach. W pierwszym sezonie goście hotelowi orientują się, że obok hawajskich krajobrazów i uśmiechniętych pracowników hotelu piękne miejsce na Hawajach ma również swoje mroczne strony. W 2. sezonie dwie pary, trzypokoleniowa włosko-amerykańska rodzina, a także VIP trafiają do kurortu na Sycylii, gdzie drażliwa menedżerka próbuje utrzymać dwoje młodych localsów z dala od swojego luksusowego hotelu. W 3. odsłonie urlopowicze trafiają natomiast do Tajlandii, a ich pobyt rozpoczyna się nieprzyjemnym wydarzeniem.
