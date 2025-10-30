Gdzie pojadą bohaterowie Białego Lotosu? 4. sezon coraz bliżej Polski

Ładowanie...

Pierwsze doniesienia na temat zmiany miejsca akcji "Białego Lotosu" pojawiły się już w kwietniu. To właśnie wtedy Mike White, twórca serialu, zasugerował, że w kolejnej odsłonie sceneria może być zupełnie inna niż dotychczas.

Do tej pory bohaterowie "Białego Lotosu" trafiali w egzotyczne miejsca w nadmorskich kurortach - akcja serialu rozgrywała się w hotelach Four Seasons na Hawajach (1. sezon), Sycylii (2. sezon) i w Tajlandii, głównie na wyspie Koh Samui (3. sezon). W najnowszym sezonie zajdą jednak spore zmiany - okazało się, że HBO nie przedłużyło współpracy z siecią Four Seasons i obecnie trwają poszukania nowej destynacji urlopowej dla bohaterów serialu.

REKLAMA

Biały Lotos - zmiana lokalizacji. 4. sezon przeniesie się do Francji

Choć HBO nie potwierdziło jeszcze, gdzie będzie rozgrywał się 4. sezon "Białego Lotosu", serwis Variety doniósł, że marka poszukuje luksusowych hoteli we Francji. Zainteresowaniem cieszą się szczególnie 2 kultowe miejsca: Paryż i Lazurowe Wybrzeże. Oznacza to, że w najnowszym sezonie historia najprawdopodobniej będzie rozgrywać się na południu Francji, ale z wątkiem pobocznym w Paryżu.

Na liście luksusowych hoteli, które odwiedzono w Paryżu, znalazły się 2 ośrodki noclegowe. Pierwszym jest kultowy 5-gwiazdkowy obiekt Le Lutetia położony na lewym brzegu Sekwany w eleganckiej dzielnicy Saint-Germain-des-Prés. Został zbudowany w 1910 r. i był drugim domem wielu kultowych postaci na przestrzeni dziejów, w tym Charliego Chaplina, Ernesta Hemingwaya, Pabla Picassa i Josephine Baker.

Drugim obiektem, który biorą pod uwagę twórcy "Białego Lotosu", jest kultowy Ritz Paris, 5-gwiazdkowy hotel otwarty w 1898 r., gdzie spotykały się takie osobistości jak Coco Chanel, F. Scott Fitzgerald czy Marcel Proust.

Zgadzałoby się to z wypowiedzią Franceski Orsi, szefowej działu dramatu w HBO, która wiosną mówiła:

W ciągu najbliższych kilku tygodni wyruszamy na poszukiwania lokalizacji, więc wkrótce się dowiemy. Nie mogę powiedzieć, gdzie dokładnie wylądujemy, ale jest szansa, że ​​gdzieś w Europie.

"Biały Lotos" to nagrodzony Emmy serial od HBO, który skupia się na przyjeżdżających do różnych kurortów urlopowiczach. W pierwszym sezonie goście hotelowi orientują się, że obok hawajskich krajobrazów i uśmiechniętych pracowników hotelu piękne miejsce na Hawajach ma również swoje mroczne strony. W 2. sezonie dwie pary, trzypokoleniowa włosko-amerykańska rodzina, a także VIP trafiają do kurortu na Sycylii, gdzie drażliwa menedżerka próbuje utrzymać dwoje młodych localsów z dala od swojego luksusowego hotelu. W 3. odsłonie urlopowicze trafiają natomiast do Tajlandii, a ich pobyt rozpoczyna się nieprzyjemnym wydarzeniem.

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA





REKLAMA

Anna Bortniak 30.10.2025 10:01

Ładowanie...