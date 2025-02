HBO nie chce przesadzać z The Last of Us. Wiemy, ile sezonów dostanie serial

Obawy przed premierą "The Last of Us" były całkiem uzasadnione. W końcu wszyscy wiemy, jak zazwyczaj wyglądają adaptacje gier wideo. A tu proszę... Nie oszukujmy się. Dostaliśmy prawdziwe objawienie. Twórcy Craig Mazin i Neil Druckman stanęli na wysokości zadania. Serial HBO odcinek po odcinku, z tygodnia na tydzień z zapartym tchem śledziły miliony widzów na całym świecie. Zachwycali się nim również krytycy. Nie bez powodu produkcja została nagrodzona ośmioma statuetkami Emmy.



"The Last of Us" wciąż jest w nas żywe, choć przecież od jego premiery minęły już ponad dwa lata. Czas oczekiwania na kontynuację powoli dobiega wreszcie końca. Na początku stycznia HBO udostępniło teaser nowych odcinków i podało, że 2. sezon zadebiutuje już za kilka miesięcy, a dokładnie w kwietniu. Jak już możemy być pewni, na pewno nie będzie on ostatni. Do postapokaliptycznego świata widzowie będą mogli powrócić jeszcze niejeden raz.