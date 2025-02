Biały Lotos: kiedy kolejne odcinki 3. sezonu trafią na Max? Premiera w telewizji

To już 3. raz, kiedy widzowie mogą wrócić do popularnej sieci kurortów Biały Lotos. Serial od Max zadebiutował w 2021 roku i od tego czasu, stał się (niemal) kultowy. Faktem jest, że to produkcja bardzo dobra, zaskakująca i wyjątkowo błyskotliwa.



Biały Lotos ma charakter antologii i to zrealizowanej bardzo sprytnie. W każdym kolejnym sezonie udajemy się do inne kurortu należącego do sieci Biały Lotos, w każdym kolejnym sezonie poznajemy nowych bohaterów, nowe problemy i każdy kolejny sezon kończy się jakimś dramatem. W premierowej serii udaliśmy się wraz z bohaterami na Hawaje, kolejna seria zabrała nas do Włoch, a 3. sezon rozgrywa się w Tajlandii.