Dlaczego Billy Miller umarł tak młodo? Matka uwielbianego aktora wyjawiła przyczynę śmierci

Dwa dni temu informowaliśmy o śmierci urodzonego w 1979 roku Billy'ego Millera - aktora znanego z produkcji takich jak "Żar młodości", "Szpital miejski" czy "W garniturach" i zdobywcy Jeden z zagranicznych serwisów jako nieoficjalną przyczynę podał powikłania związane z zaburzeniem neurologicznym, a konkretnie: postępującym porażeniem nadjądrowym. Ta neurodegeneracyjna choroba objawia się zespołem parkinsonowskim i otępieniem; w dość krótkim czasie doprowadza do unieruchomienia chorego, a medycyna nie zna jeszcze sposobów na jego przyczynowe leczenie.



Okazuje się jednak, że nie była to jedyna przypadłość, z którą mierzył się Miller. Matka aktora wydała oświadczenie, w którym odniosła się do zupełnie innej choroby.