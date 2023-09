To będzie najbardziej makabryczna scena w serialu. Znamy szczegóły otwarcia 2. sezonu "Rodu smoka"

W oryginale ("Ogień i krew" George'a R.R. Martina) Daemon wysłał ten krótki i treściwy list z Harrenhal. Jego treść to: "Oko za oko, syn za syna. Lucerys zostanie pomszczony". W odwecie za wspomnianą śmierć, Daemon wynajął dwóch zabójców (Blood i Cheese, czyli Krew i Ser), by ci zamordowali jednego z dwóch synów króla Aegona II Targaryena. Mężczyźni wkradli się do Czerwonej Wieży, by wypełnić zadanie. W zbirów wcielili się Sam C. Wilson (Blood) i Mark Stobbart (Cheese). Scena została nakręcona już na początku tego roku.