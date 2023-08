Bogusław Linda mógł zagrać u boku hollywoodzkiej gwiazdy. Co poszło nie tak?

Szaleliśmy na punkcie Piotra Adamczyka, gdy dostał rolę w serialu MCU. Cieszyliśmy się z sukcesu Marcina Dorocińskiego, gdy okazało się, że wystąpi w "Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One". Ba, nawet Rafał Zawierucha wzbudził powszechny entuzjazm, kiedy Quentin Tarantino zdecydował, że to on wcieli się w Romana Polańskiego w "Pewnego razu... w Hollywood". Historia polskich aktorów dających się poznać (lepiej lub gorzej) zagranicznej społeczności nie ogranicza się jednak do ostatnich lat. To opowieść stara jak samo kino.



Chociaż lista polskich aktorów występujących u boku hollywoodzkich gwiazd krótka nie jest, mogła być dłuższa o nazwisko uwielbianego w naszym kraju Bogusława Lindę. Debiutował on jeszcze w latach 70., ale to w kolejnej dekadzie jego kariera nabrała tempa. Występował wtedy u Agnieszki Holland, Krzysztofa Kieślowskiego, czy Andrzeja Wajdy.



