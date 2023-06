Nie gaście świateł. Nowa adaptacja prozy Stephena Kinga potrafi przestraszyć

Oryginalny „Boogeyman” - opowiadanie Stephena Kinga pierwotnie opublikowane w 1973 roku w magazynie „Cavalier”, a pięć lat później w antologii „Night Shift” - liczy jakieś osiem stron i rozgrywa się w jednym miejscu. Nowela skupia się na mężczyźnie, Lesterze, który twierdzi, że troje jego dzieci zostało zamordowanych przez ukrywającego się w szafie potwora. Podczas sesji z psychiatrą bohater wraca pamięcią do tych traumatycznych chwil i stara się odtworzyć przebieg wydarzeń. Rzecz jasna specjalista podejrzewa paranoję - przynajmniej do czasu. Polskie tłumaczenie tytułu - „Czarny Lud” - odnosi się do ruchowej zabawy dla dzieci: nazwany „Czarnym Ludem” gracz ma za zadanie wyłapać pozostałych uczestników zabawy; schwytani przechodzą na jego stronę. Po raz pierwszy opisana w 1796 roku gra nawiązuje do epidemii tak zwanej czarnej śmierci, czyli dżumy.



Siłą rzeczy scenarzyści - Scott Beck, Bryan Woods i Mark Heyman - musieli dobudować do materiału źródłowego cały świat: dopisać postacie, wątki, poszerzyć mitologię. W efekcie „Boogeymana” można potraktować bardziej jako sequel noweli: z tytułowym zagrożeniem tym razem muszą zmierzyć się dwie córki znanego z opowiadania psychiatry. Bohaterki opłakują przedwcześnie zmarłą matkę; niestety, dojście do siebie i wyjście na prostą będzie im skutecznie utrudniane. Wygląda na to, że Lester - pacjent z opowiadania - wprowadził złowroga siłę do ich domu. Nadprzyrodzona istota, która żeruje na cierpieniu ofiar, zaczyna dręczyć pogrążoną w żałobie rodzinę.



Podobno twórcy produkcji musieli przemontować film, ponieważ widzowie mieli zbyt głośno krzyczeć podczas jednej ze scen na pokazach testowych. Dorzućmy do tego opowieści o przestraszonym Kingu i napisanym przez niego eseju, który zaadresował do ekipy i w którym bardzo chwalił film - i oczekiwania rosną. Jak ostatecznie wyszło? Z pewnością nie jest to ten rodzaj grozy, który najbardziej działa na wyobraźnię, ale i tak mogę oddać honor - zręcznie wykreowana atmosfera potrafi zaniepokoić, a kilka scen: przestraszyć. Jak na popcornowy, mainstreamowy horror - całkiem sprawnie.



