Prawnik z Lincolna, sezon 5. Co z kontynuacją? Mamy dobre wieści

Serial Netfliksa od 2022 roku, niemal co 12 miesięcy umiejętnie wciąga widzów w zagadki, które musi rozwiązać Mickey Haller, by jak najskuteczniej obronić swoich klientów. Po latach spędzonych wyłącznie w roli obrońcy, sytuacja ulega diametralnej zmianie. Tytułowy bohater, adwokat Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) tym razem musi bronić samego siebie.

UWAGA: w dalszej części znajdą się spoilery dot. fabuły 4. sezonu serialu

Prawnik z Lincolna - jak kończy się 4. sezon?

Haller zostaje oskarżony o zabójstwo po tym, jak okazuje się, że w jego bagażniku znajduje się ciało Sama Scalesa - słynnego oszusta i jednocześnie byłego klienta Mickeya. Mecenas trafia do aresztu, a prokuratorka Dana Berg (Constance Zimmer) dąży do jego skazania. Haller wraz z przyjaciółmi i współpracownikami - Cisco (Angus Simpson), Lorną (Becki Newton) i Izzy (Jazz Raycole) - będzie musiał zrobić wszystko, by odzyskać reputację, uniknąć więzienia i znaleźć prawdziwego sprawcę.

Ostatecznie Haller zostaje oczyszczony ze wszystkich zarzutów. Dzieje się to w trakcie konfrontacji z sędzią Stone'em i prokuratorem okręgowym Suarezem i lokalnym agentem specjalnym FBI, Tremblayem. Ostatni z wymienionych stwierdza, że Jeanine Ferrigno, będąca kluczowym świadkiem Mickeya, nie może zeznawać, ponieważ jej życie jest zagrożone z powodu powiązań z prowadzonym przez agencję, szeroko zakrojonym śledztwem. Wbrew protestom Dany Berg dochodzi do "dealu": prokuratura okręgowa jest gotowa wycofać zarzuty przeciwko Mickeyowi, jeśli zgodzi się on milczeć do czasu zamknięcia sprawy federalnej. Haller przystaje na tę propozycję, ale pod warunkiem publicznego oczyszczenia go ze strony samej Berg, która znacząco przyczyniła się do naderwania jego reputacji.

W ostatnich minutach widzimy, jak Mickey robi zakupy w sklepie i jest obserwowany przez pewną kobietę. Po wyjściu ona go zaczepia, próbując porozmawiać. Wówczas dochodzi do strzelaniny - atakują go Ormianie stojący za śmiercią Alexa Gazariana i pobiciem Cisco. Zagrożenie udaje się jednak zneutralizować - tajemnicza kobieta ratuje Hallera, a śledzące go FBI zabija strzelających gangsterów. Kobieta, w którą wciela się Cobie Smulders, przedstawia się Mickeyowi jako jego siostra. To bardzo mocny zwrot akcji i cliffhanger, który zapewne wyznaczy kierunek przyszłych wydarzeń.

Prawnik z Lincolna, 5. sezon - czy będzie? Kiedy premiera?

Jak nietrudno się domyślić po takim zakończeniu, "Prawnik z Lincolna" doczeka się kolejnego, piątego sezonu. Netflix, ustami showrunnera serialu, Teda Humphreya, ogłosił przedłużenie serialu jeszcze przed premierą 4. sezonu.

Z ogromną radością ogłaszamy widzom nadchodzący sezon 5 lutego, a jeszcze większą – że już ciężko pracujemy nad kolejnym. Sezon 4 to jak dotąd najtrudniejsza i najbardziej osobista podróż, w jaką zabraliśmy Mickeya Hallera. Jesteśmy podekscytowani i wdzięczni, że możemy kontynuować tę podróż w sezonie 5!

Piąty sezon, podobnie jak wszystkie dotychczasowe, będzie składał się z 10 odcinków. Tym razem twórcy zainspirują się siódmą książką Michaela Connelly'ego z serii „Prawnik z Lincolna”, zatytułowaną "Resurrection Walk", opublikowaną w 2023 roku. Wiadomo, że powróci stała ekipa: oprócz Garcii-Rulfo, zobaczymy również Neve Campbell (Maggie), Becki Newton (Lorna), Jazz Raycole (Izzy), Angusa Sampsona (Cisco) i Cobie Smulders (siostra).



Choć Netflix nie ogłosił daty nowego sezonu "Prawnika z Lincolna", biorąc pod uwagę dotychczasowe przerwy, należy się spodziewać, że "piątka" trafi do serwisu w 2027 roku.

Jeśli zakładać wierną adaptację fabuły powieści, 5. sezon serialu pokaże nam Mickeya Hallera jako adwokata szczególnie zaangażowanego w niesłuszne skazania. W książce rozpoczyna on współpracę ze swoim przyrodnim bratem, byłym detektywem, Harrym Boschem. To może być trudne do wykonania w serialu - prawa do postaci Boscha posiada bowiem Amazon. Póki co nie wiadomo, jak zostanie to rozwiązane, jednak twórcy ponoć nie wykluczają, że w 5. sezonie mógłby chociażby powrócić detektyw Griggs (Ntare Mwine). Na ten moment wydaje się jednak bardziej prawdopodobne, że główną bohaterką, obok Hallera, zostanie jego siostra.

Adam Kudyba 10.02.2026 15:28

