Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Prawnik z Lincolna, sezon 5. Co z kontynuacją? Mamy dobre wieści

Na Netfliksa kilka dni temu w całości trafił cały 4. sezon "Prawnika z Lincolna", kryminalno-prawniczego serialu opowiadającego o słynnym adwokacie, Mickeyu Hallerze. Jak rysuje się jego przyszłość i czy przewiduje ona dalszy ciąg historii? Sprawdzamy.

Adam Kudyba
prawnik z lincolna 5 sezon
REKLAMA

Serial Netfliksa od 2022 roku, niemal co 12 miesięcy umiejętnie wciąga widzów w zagadki, które musi rozwiązać Mickey Haller, by jak najskuteczniej obronić swoich klientów. Po latach spędzonych wyłącznie w roli obrońcy, sytuacja ulega diametralnej zmianie. Tytułowy bohater, adwokat Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) tym razem musi bronić samego siebie.

UWAGA: w dalszej części znajdą się spoilery dot. fabuły 4. sezonu serialu

REKLAMA

Prawnik z Lincolna - jak kończy się 4. sezon?

Haller zostaje oskarżony o zabójstwo po tym, jak okazuje się, że w jego bagażniku znajduje się ciało Sama Scalesa - słynnego oszusta i jednocześnie byłego klienta Mickeya. Mecenas trafia do aresztu, a prokuratorka Dana Berg (Constance Zimmer) dąży do jego skazania. Haller wraz z przyjaciółmi i współpracownikami - Cisco (Angus Simpson), Lorną (Becki Newton) i Izzy (Jazz Raycole) - będzie musiał zrobić wszystko, by odzyskać reputację, uniknąć więzienia i znaleźć prawdziwego sprawcę.

Ostatecznie Haller zostaje oczyszczony ze wszystkich zarzutów. Dzieje się to w trakcie konfrontacji z sędzią Stone'em i prokuratorem okręgowym Suarezem i lokalnym agentem specjalnym FBI, Tremblayem. Ostatni z wymienionych stwierdza, że Jeanine Ferrigno, będąca kluczowym świadkiem Mickeya, nie może zeznawać, ponieważ jej życie jest zagrożone z powodu powiązań z prowadzonym przez agencję, szeroko zakrojonym śledztwem. Wbrew protestom Dany Berg dochodzi do "dealu": prokuratura okręgowa jest gotowa wycofać zarzuty przeciwko Mickeyowi, jeśli zgodzi się on milczeć do czasu zamknięcia sprawy federalnej. Haller przystaje na tę propozycję, ale pod warunkiem publicznego oczyszczenia go ze strony samej Berg, która znacząco przyczyniła się do naderwania jego reputacji.

W ostatnich minutach widzimy, jak Mickey robi zakupy w sklepie i jest obserwowany przez pewną kobietę. Po wyjściu ona go zaczepia, próbując porozmawiać. Wówczas dochodzi do strzelaniny - atakują go Ormianie stojący za śmiercią Alexa Gazariana i pobiciem Cisco. Zagrożenie udaje się jednak zneutralizować - tajemnicza kobieta ratuje Hallera, a śledzące go FBI zabija strzelających gangsterów. Kobieta, w którą wciela się Cobie Smulders, przedstawia się Mickeyowi jako jego siostra. To bardzo mocny zwrot akcji i cliffhanger, który zapewne wyznaczy kierunek przyszłych wydarzeń.

Prawnik z Lincolna, 5. sezon - czy będzie? Kiedy premiera?

Jak nietrudno się domyślić po takim zakończeniu, "Prawnik z Lincolna" doczeka się kolejnego, piątego sezonu. Netflix, ustami showrunnera serialu, Teda Humphreya, ogłosił przedłużenie serialu jeszcze przed premierą 4. sezonu.

Z ogromną radością ogłaszamy widzom nadchodzący sezon 5 lutego, a jeszcze większą – że już ciężko pracujemy nad kolejnym. Sezon 4 to jak dotąd najtrudniejsza i najbardziej osobista podróż, w jaką zabraliśmy Mickeya Hallera. Jesteśmy podekscytowani i wdzięczni, że możemy kontynuować tę podróż w sezonie 5!

Piąty sezon, podobnie jak wszystkie dotychczasowe, będzie składał się z 10 odcinków. Tym razem twórcy zainspirują się siódmą książką Michaela Connelly'ego z serii „Prawnik z Lincolna”, zatytułowaną "Resurrection Walk", opublikowaną w 2023 roku. Wiadomo, że powróci stała ekipa: oprócz Garcii-Rulfo, zobaczymy również Neve Campbell (Maggie), Becki Newton (Lorna), Jazz Raycole (Izzy), Angusa Sampsona (Cisco) i Cobie Smulders (siostra).

Choć Netflix nie ogłosił daty nowego sezonu "Prawnika z Lincolna", biorąc pod uwagę dotychczasowe przerwy, należy się spodziewać, że "piątka" trafi do serwisu w 2027 roku.

Jeśli zakładać wierną adaptację fabuły powieści, 5. sezon serialu pokaże nam Mickeya Hallera jako adwokata szczególnie zaangażowanego w niesłuszne skazania. W książce rozpoczyna on współpracę ze swoim przyrodnim bratem, byłym detektywem, Harrym Boschem. To może być trudne do wykonania w serialu - prawa do postaci Boscha posiada bowiem Amazon. Póki co nie wiadomo, jak zostanie to rozwiązane, jednak twórcy ponoć nie wykluczają, że w 5. sezonie mógłby chociażby powrócić detektyw Griggs (Ntare Mwine). Na ten moment wydaje się jednak bardziej prawdopodobne, że główną bohaterką, obok Hallera, zostanie jego siostra.

Więcej o produkcjach Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Adam Kudyba
10.02.2026 15:28
Tagi: Seriale kryminalneSeriale Netflix
Najnowsze
13:54
Takiego Malfoya nie znaliśmy. Serial Harry Potter pokaże coś nowego
Aktualizacja: 2026-02-10T13:54:28+01:00
12:34
Nie przegonisz dzików z Frizem. Allegro usunęło aukcję WOŚP
Aktualizacja: 2026-02-10T12:34:27+01:00
12:17
Spielbierg i Cooper mieli ożywić klasykę kina akcji. Nic z tego
Aktualizacja: 2026-02-10T12:17:19+01:00
12:02
Twórcy genialnego filmu żądają usunięcia ich muzyki z gniotu Amazona
Aktualizacja: 2026-02-10T12:02:49+01:00
11:58
Pojedynek Lalek. Ta od Netfliksa intryguje mnie bardziej
Aktualizacja: 2026-02-10T11:58:44+01:00
10:41
Nowe Wichrowe wzgórza już pobiły rekord. Od 90 lat nie było tak dobrze
Aktualizacja: 2026-02-10T10:41:27+01:00
8:35
Uwielbiany kryminał Netfliksa zmienia scenerię. Tego nikt się nie spodziewał
Aktualizacja: 2026-02-10T08:35:47+01:00
8:31
Nawet Papa Brenner nie lubi finału Stranger Things. Jedyny aktor, który to przyznał
Aktualizacja: 2026-02-10T08:31:33+01:00
20:51
Prawnik z Lincolna ma coś lepszego niż główny bohater. Zakochałem się
Aktualizacja: 2026-02-09T20:51:00+01:00
18:49
Serial Harry Potter przyćmi inne premiery. Ma być wydarzeniem dekady
Aktualizacja: 2026-02-09T18:49:23+01:00
18:13
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Gdzie obejrzeć? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-02-09T18:13:00+01:00
17:06
Książe Baleor uratował Dunka. Dlaczego ten Targaryen ma czarne włosy?
Aktualizacja: 2026-02-09T17:06:00+01:00
15:13
Prime Video: ceny i pakiety. Ile kosztuje subskrypcja w 2026 roku?
Aktualizacja: 2026-02-09T15:13:57+01:00
14:44
SkyShowtime: cena, pakiety, oferta. Ile kosztuje serwis w 2026 roku?
Aktualizacja: 2026-02-09T14:44:16+01:00
13:53
Netflix pokazał zwiastun Lalki. Serial i film dzieli przepaść
Aktualizacja: 2026-02-09T13:53:47+01:00
13:51
Prawnik z Lincolna dowiózł najlepszy sezon. Netflix, robisz to dobrze
Aktualizacja: 2026-02-09T13:51:06+01:00
13:42
Filmowy profesor Lupin o serialu Harry Potter. Wróci do swojej roli?
Aktualizacja: 2026-02-09T13:42:37+01:00
10:43
Zdrada w 4. odcinku Rycerza Siedmiu Królestw. Jak łączy się z Grą o tron?
Aktualizacja: 2026-02-09T10:43:50+01:00
10:11
Gwiazda Stranger Things chce grać Spider-Mana. Biorę
Aktualizacja: 2026-02-09T10:11:52+01:00
9:05
Spielberg wraca z hukiem. Wspaniały zwiastun Dnia objawienia
Aktualizacja: 2026-02-09T09:05:36+01:00
8:33
To już jest science fiction roku. Wygląda obłędnie
Aktualizacja: 2026-02-09T08:33:47+01:00
14:02
Widzowie ocenili nowy odcinek Rycerza Siedmiu Królestw. Zapisze się w historii
Aktualizacja: 2026-02-08T14:02:00+01:00
13:13
Niezwyciężony wraca z 4. sezonem. Kiedy premiera w Prime Video?
Aktualizacja: 2026-02-08T13:13:00+01:00
12:03
Zapowiedzi kryminałów 2026. Tych tytułów nie możemy się doczekać
Aktualizacja: 2026-02-08T12:03:00+01:00
11:12
Znajomi i sąsiedzi już zaraz. Kiedy premiera 2. sezonu?
Aktualizacja: 2026-02-08T11:12:00+01:00
10:13
Po seansie Tajnego agenta stwierdzam: to nie jest oscarowa rola
Aktualizacja: 2026-02-08T10:13:00+01:00
9:56
Brad Arnold nie żyje. Był wokalistą zespołu 3 Doors Down
Aktualizacja: 2026-02-08T09:56:06+01:00
9:05
Na Netfliksie jest jeden z pierwszych filmów Elordiego. Śmiało, można płakać
Aktualizacja: 2026-02-08T09:05:00+01:00
8:01
Netflix ma prezent dla polskich widzów. Rzucicie się na ten serial
Aktualizacja: 2026-02-08T08:01:00+01:00
6:11
To nie koniec Fallouta. Ale na 3. sezon trochę poczekamy
Aktualizacja: 2026-02-08T06:11:00+01:00
12:34
Netflix rozstrzygnął głośny pozew. Chodzi o serial Kim jest Anna?
Aktualizacja: 2026-02-07T12:34:00+01:00
12:03
Nadrobiłem bezbłędne science fiction na Netfliksie. Status: zmiażdżony
Aktualizacja: 2026-02-07T12:03:00+01:00
11:12
Czym jest Enklawa z Fallouta? Oto co musisz wiedzieć przed 3. sezonem
Aktualizacja: 2026-02-07T11:12:00+01:00
10:37
Thriller romantyczny Shyamalana i Sparksa opóźniony. To nie przypadek
Aktualizacja: 2026-02-07T10:37:00+01:00
10:05
Nie mogłem uwierzyć, że to tylko kostium. Szympans to krwawy spektakl
Aktualizacja: 2026-02-07T10:05:00+01:00
9:06
Takiego kryminału potrzebowałam. Jest mocny
Aktualizacja: 2026-02-07T09:06:00+01:00
8:05
Głośna premiera w HBO Max. Film o Priscilli nareszcie w serwisie
Aktualizacja: 2026-02-07T08:05:00+01:00
7:29
Genialne science fiction z Liamem Neesonem. Dostaliśmy prawdziwy hit
Aktualizacja: 2026-02-07T07:29:00+01:00
18:07
Dokopałam się do świetnego thrillera. Netflix ukrył go głęboko
Aktualizacja: 2026-02-06T18:07:00+01:00
16:17
To nie Star Trek, którego szukasz. I dlatego powinieneś go obejrzeć
Aktualizacja: 2026-02-06T16:17:45+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA