REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Najdłuższy kryminał Prime Video dostanie nowy spin-off. Ostatni był hitem tych wakacji

Właśnie okazało się, że najdłuższy kryminał Prime Video dostanie nowy spin-off. Dokładnie będzie to serial o początkach kariery detektywa, którego pokochali użytkownicy platformy Amazona na całym świecie. W głównej roli w "Bosch: Start of Watch" zobaczymy Camerona Monaghana.

Rafał Christ
bosch prequel amazon prime video kryminał co obejrzeć
REKLAMA

"Bosch" to już prężnie rozwijająca się franczyza. Najpierw dostaliśmy siedem sezonów serialu głównego. Po jego skończeniu nie mieliśmy nawet okazji zatęsknić za tytułowym detektywem, bo powrócił on w sequelu produkcji "Bosch: Dziedzictwo". Ten skończył się w kwietniu tego roku, a parę miesięcy później pojawiła się "Ballard" - spin-off poświęcony tyle co przedstawionej bohaterce. I to też był hit.

"Ballard" to jeden z największych przebojów tegorocznych wakacji na Prime Video. Serial kryminalny zadebiutował jeszcze 15 lipca i z miejsca przypadł do gustu użytkownikom platformy Amazona. Może nie aż tak jak 3. sezon "Tego lata stałam się piękna", ale przez sporo tygodni nie schodził z topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w wielu różnych krajach. Nic więc dziwnego, że produkcja dostała zamówienie na 2. sezon. Ale na nim na pewno uniwersum "Boscha" się nie zakończy.

SERIALE Z UNIWERSUM "BOSCHA" OBEJRZYSZ NA:
Prime Video
BOSCH
Prime Video
REKLAMA

Bosch - nowy spin-off najdłuższego kryminału Prime Video

Jak podaje Variety MGM+ dało zielone światło na "Bosch: Start of Watch". Ma to być prequel "Boscha", który rozgrywa się na początku lat 90. w Los Angeles. Produkcja pokaże miasto pulsujące od napięć rasowych, przemocy i zdziesiątkowanych sił policyjnych. Między rutynowymi wezwaniami Bosch odkrywa brawurowy skok i trafia na trop korupcyjnej siatki, testującej jego lojalność odznace. Innymi słowy: zobaczymy, jak tytułowy bohater staje się detektywem, jakim pokochali go widzowie.

W główną rolę - młodego Harry'ego Boscha - wcieli się Cameron Monaghan, który najlepiej znany jest z serialu "Shameless", gdzie przez 11 sezonów grał Iana Gallaghera. Prócz tego mogliśmy go zobaczyć m.in. w serialu "Gotham" , filmach "Klik: I robisz, co chcesz" czy kinowej nowości "Tron: Ares". Na ekranie pojawi się też na pewno Omari Hardwick ("Star Trek: Sekcja 31", "Power") jako starszy oficer Eli Bridges.

Współtwórcami "Bosch: Start of Watch" są Tom Bernardo ("Bosch", "Bosch: Dziedzictwo") i Brian Anthony ("Bosch: Dziedzictwo"). Ich nazwiska gwarantują, że kolejna produkcja na podstawie serii powieści Michaela Connelly'ego utrzyma klimat i jakość dotychczasowych tytułów.

Jesteśmy zachwyceni możliwością rozszerzenia uniwersum "Boscha" o to fascynujące origin story, które pokazuje, jak jeden z najbardziej lubianych detektywów telewizyjnych staje się człowiekiem, jakiego dziś znamy. Dzięki Cameronowi Monaghanowi i Omarimu Hardwickowi, którzy ożywią złożone postaci, oraz artystycznej wizji Michaela Connelly’ego i naszych utalentowanych producentów wykonawczych, "Bosch: Start of Watch" dostarczy surową, autentyczną opowieść, która oddaje hołd dziedzictwu serii, a jednocześnie otwiera jej ekscytujący nowy rozdział

– mówi Michael Wright, szef MGM+

REKLAMA

Zdjęcia do "Bosch: Start of Watch" rozpoczną się w 2026 roku w Los Angeles. Data premiery nie jest na razie znana.

Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
15.10.2025 19:53
Tagi: AmazonCo obejrzeć?Prime VideoSeriale kryminalne
Najnowsze
18:11
Furioza 2: o co chodzi w zakończeniu? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-10-15T18:11:00+02:00
16:11
Golden to polski Joker. Damięcki przeszedł samego siebie
Aktualizacja: 2025-10-15T16:11:00+02:00
14:01
Disney pogrzebie swoją franczyzę. To był gwóźdź do trumny
Aktualizacja: 2025-10-15T14:01:00+02:00
13:18
Ten serial jest lepszy od The Walking Dead. Dziś jego polska premiera
Aktualizacja: 2025-10-15T13:18:05+02:00
12:48
Kto należy do ekipy Dre$$code? Wszyscy członkowie
Aktualizacja: 2025-10-15T12:48:04+02:00
12:24
HBO Max dodaje mocne nowości. Nareszcie wraca polski serial kryminalny
Aktualizacja: 2025-10-15T12:24:15+02:00
10:34
Trylogia winnych: gdzie obejrzeć? To koniec uwielbianej i bardzo złej serii
Aktualizacja: 2025-10-15T10:34:41+02:00
10:07
Furioza 2 to nie jest kontynuacja. Wyjaśniamy o co chodzi
Aktualizacja: 2025-10-15T10:07:42+02:00
9:17
Instagram chce chronić dzieci. Filmy będą objęte kontrolą rodzicielską
Aktualizacja: 2025-10-15T09:17:55+02:00
9:01
Widziałem Drugą Furiozę i powiem tak: witajcie w sektorze gangsterów
Aktualizacja: 2025-10-15T09:01:00+02:00
19:11
Oszukana przez męża z HBO Max to film na faktach. Aż trudno w to uwierzyć
Aktualizacja: 2025-10-14T19:11:00+02:00
18:03
Pasja 2: Gibson wymienił obsadę. Do roli Maryi zatrudnił Polkę
Aktualizacja: 2025-10-14T18:03:14+02:00
17:01
The Floor: sezon 3. dostępny online. Gdzie obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-10-14T17:01:00+02:00
15:36
Nowy odcinek Grupy zadaniowej łamie serca. „Szczyt sztuki telewizyjnej”
Aktualizacja: 2025-10-14T15:36:00+02:00
14:09
Trzymający w napięciu film to numer 1 na HBO Max. To prawdziwa historia
Aktualizacja: 2025-10-14T14:09:10+02:00
13:52
Ikoniczne horrory w Cinema City. Uwielbiane filmy wracają do kin
Aktualizacja: 2025-10-14T13:52:30+02:00
12:55
Użytkownicy wściekli na Prime Video. Serwis skasował aż 2 seriale akcji
Aktualizacja: 2025-10-14T12:55:43+02:00
11:11
To: Witajcie w Derry poleci w kinach w Polsce. Serial na wielkim ekranie
Aktualizacja: 2025-10-14T11:11:18+02:00
9:50
Keanu Reeves wspomina Diane Keaton. Poruszające wyznanie
Aktualizacja: 2025-10-14T09:50:38+02:00
9:34
Netflix zdradził, ile potrwa finał Stranger Things. Będzie długo
Aktualizacja: 2025-10-14T09:34:07+02:00
20:03
Ten nowy thriller to bomba. Już nazywa się go szczytowym osiągnięciem
Aktualizacja: 2025-10-13T20:03:00+02:00
19:01
Fani Netfliksa chcą 2. sezonu nowego serialu ASAP. Przywraca wiarę w baśnie
Aktualizacja: 2025-10-13T19:01:00+02:00
18:10
Keira Knightley nie uratowała thrillera Netfliksa. Nikt go nie uratuje
Aktualizacja: 2025-10-13T18:10:00+02:00
17:41
Marvel - plany na 2026. Na jakie filmy i seriale czekamy? Pełna lista
Aktualizacja: 2025-10-13T17:41:02+02:00
17:07
Największy hit na HBO Max dzieli widzów. Jest oglądany chętniej niż Superman
Aktualizacja: 2025-10-13T17:07:00+02:00
16:17
Czy w filmie Caramelo gra prawdziwy pies? Zaskakująca historia
Aktualizacja: 2025-10-13T16:17:00+02:00
15:45
Serial Rekruci to cudo, choć znajdą się oburzeni. To nie propaganda
Aktualizacja: 2025-10-13T15:45:00+02:00
15:29
Furioza 2 lada chwila na Netfliksie. Co wydarzy się u Goldena?
Aktualizacja: 2025-10-13T15:29:00+02:00
15:05
Planszówki od Rebel wylogowały mnie z sieci. To mój sposób na spędzanie wolnego czasu
Aktualizacja: 2025-10-13T15:05:00+02:00
14:00
Bridgertonowie dostali brawurowy zwiastun. Jest data premiery
Aktualizacja: 2025-10-13T14:00:54+02:00
12:45
Marvel zaleje premierami w 2026. Obejrzałem przecieki i jestem zachwycony
Aktualizacja: 2025-10-13T12:45:16+02:00
11:10
Dre$$code ma swoje panterkowe menu. Ostatnia szansa
Aktualizacja: 2025-10-13T11:10:34+02:00
10:44
Film Friza i Wersow zbiera same pały. To spisek
Aktualizacja: 2025-10-13T10:44:04+02:00
10:07
Grupa zadaniowa - ile ma odcinków? Wszyscy czekamy na finał
Aktualizacja: 2025-10-13T10:07:08+02:00
9:38
Mazurek uczy Bagiego manier, Karolak rzuca bluzgami. Kto ma rację?
Aktualizacja: 2025-10-13T09:38:24+02:00
14:59
Ni to kryminał, ni to horror. Nie myślałem, że na jesień polecę Gombrowicza
Aktualizacja: 2025-10-12T14:59:00+02:00
13:38
Nowy serial HBO Max jest tak porąbany, że spadłem z krzesła. Nie ze śmiechu
Aktualizacja: 2025-10-12T13:38:10+02:00
12:12
Nie ma chyba lepszego filmu dla całej rodziny. Polacy odpalają Disney+
Aktualizacja: 2025-10-12T12:12:00+02:00
11:33
Widzowie znaleźli najlepsze fantasy wszech czasów. To serial sprzed 30 lat
Aktualizacja: 2025-10-12T11:33:00+02:00
11:06
Polski film wraca z nową odsłoną. Kibole zaraz opanują Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-12T11:06:19+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA