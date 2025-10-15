Najdłuższy kryminał Prime Video dostanie nowy spin-off. Ostatni był hitem tych wakacji
Właśnie okazało się, że najdłuższy kryminał Prime Video dostanie nowy spin-off. Dokładnie będzie to serial o początkach kariery detektywa, którego pokochali użytkownicy platformy Amazona na całym świecie. W głównej roli w "Bosch: Start of Watch" zobaczymy Camerona Monaghana.
"Bosch" to już prężnie rozwijająca się franczyza. Najpierw dostaliśmy siedem sezonów serialu głównego. Po jego skończeniu nie mieliśmy nawet okazji zatęsknić za tytułowym detektywem, bo powrócił on w sequelu produkcji "Bosch: Dziedzictwo". Ten skończył się w kwietniu tego roku, a parę miesięcy później pojawiła się "Ballard" - spin-off poświęcony tyle co przedstawionej bohaterce. I to też był hit.
"Ballard" to jeden z największych przebojów tegorocznych wakacji na Prime Video. Serial kryminalny zadebiutował jeszcze 15 lipca i z miejsca przypadł do gustu użytkownikom platformy Amazona. Może nie aż tak jak 3. sezon "Tego lata stałam się piękna", ale przez sporo tygodni nie schodził z topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w wielu różnych krajach. Nic więc dziwnego, że produkcja dostała zamówienie na 2. sezon. Ale na nim na pewno uniwersum "Boscha" się nie zakończy.
Bosch - nowy spin-off najdłuższego kryminału Prime Video
Jak podaje Variety MGM+ dało zielone światło na "Bosch: Start of Watch". Ma to być prequel "Boscha", który rozgrywa się na początku lat 90. w Los Angeles. Produkcja pokaże miasto pulsujące od napięć rasowych, przemocy i zdziesiątkowanych sił policyjnych. Między rutynowymi wezwaniami Bosch odkrywa brawurowy skok i trafia na trop korupcyjnej siatki, testującej jego lojalność odznace. Innymi słowy: zobaczymy, jak tytułowy bohater staje się detektywem, jakim pokochali go widzowie.
W główną rolę - młodego Harry'ego Boscha - wcieli się Cameron Monaghan, który najlepiej znany jest z serialu "Shameless", gdzie przez 11 sezonów grał Iana Gallaghera. Prócz tego mogliśmy go zobaczyć m.in. w serialu "Gotham" , filmach "Klik: I robisz, co chcesz" czy kinowej nowości "Tron: Ares". Na ekranie pojawi się też na pewno Omari Hardwick ("Star Trek: Sekcja 31", "Power") jako starszy oficer Eli Bridges.
Współtwórcami "Bosch: Start of Watch" są Tom Bernardo ("Bosch", "Bosch: Dziedzictwo") i Brian Anthony ("Bosch: Dziedzictwo"). Ich nazwiska gwarantują, że kolejna produkcja na podstawie serii powieści Michaela Connelly'ego utrzyma klimat i jakość dotychczasowych tytułów.
Jesteśmy zachwyceni możliwością rozszerzenia uniwersum "Boscha" o to fascynujące origin story, które pokazuje, jak jeden z najbardziej lubianych detektywów telewizyjnych staje się człowiekiem, jakiego dziś znamy. Dzięki Cameronowi Monaghanowi i Omarimu Hardwickowi, którzy ożywią złożone postaci, oraz artystycznej wizji Michaela Connelly’ego i naszych utalentowanych producentów wykonawczych, "Bosch: Start of Watch" dostarczy surową, autentyczną opowieść, która oddaje hołd dziedzictwu serii, a jednocześnie otwiera jej ekscytujący nowy rozdział
– mówi Michael Wright, szef MGM+
Zdjęcia do "Bosch: Start of Watch" rozpoczną się w 2026 roku w Los Angeles. Data premiery nie jest na razie znana.
Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:
- Trylogia winnych: gdzie obejrzeć? To koniec uwielbianej i bardzo złej serii
- Użytkownicy wściekli na Prime Video. Serwis skasował aż 2 seriale akcji
- Polska niespodzianka od Prime Video dzielnie walczy o uwagę widzów
- Prime Video zrobiło film o Szczęsnym. Nie kopie, ale dobrze się broni
- Do widzów Prime Video święta przyszły wcześniej. Nowy film rozgromił