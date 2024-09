Sylwester Wardęga opublikował nagranie rozmowy Boxdela i Stuu

Na najnowszym można usłyszeć rozmowę Boxdela ze Stuu, choć wcześniej włodarz Fame MMA wspominał, że nie utrzymuje z założycielem Teamu X żadnego kontaktu. Baron zaczął dopytywać youtubera, czy na pewno nie doszło do "żadnej akcji" i twierdził, że nie wie, o co chodzi. Stuu w odpowiedzi zapytał, czy Boxdel przejmuje się "tymi rzeczami", na co Baron odpowiedział: "Ja się przejmuję, stary, bo ja nie wiem, czy, wiesz, czy ktoś, k**wa, we mnie na przykład nie wpie**oli się, że ja jako gość, który na przykład by coś wiedział, a ja nie wiem nic". Stuu zapytał następnie o to, czy on sam nie martwi się o to, co znalazło się w nagraniu, a Boxdel wciąż utrzymywał, że nic nie wie.