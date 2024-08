W materiale pojawiła się także rozmowa telefoniczna 40-letniego Chica z jego byłą partnerką, w której konfrontuje go z wiedzą na temat wieku nastolatek, a nawet wywiad z jedną z nich. Boxdel wspomniał również o tym, że mężczyzna bez zgody matki upublicznił wizerunek ich dziecka, mimo braku praw rodzicielskich - według słów Boxdela Chic zrobił to po to, by otrzymać od Nadii hasło do Instagrama. Okazało się także, że celebryta miał bić swoją byłą partnerkę, która uciekała na boso z domu.