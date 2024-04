Boxdel publicznie wyznaje swoje grzechy, a przy okazji atakuje dawnego przyjaciela – Wardęgę

W obawy przed wyciekiem kompromitujących go nagrań, osobiście zwracał się do wielu twórców, aby przekazać im materiały dotyczące, można powiedzieć, „drugiego obozu”. Tym samym w końcu sam Boxdel przyznał, że to on dostarczył Wardędze film Sergiusza „Nitro” górskiego („Prawdziwa historia Pandora Gate”), zanim ten został oficjalnie opublikowany. Michał Baron ma jednak do Sylwestra Wardęgi całkiem duże pretensje. Zaznacza, że Sylwester upublicznia rozmowy bądź nagrania z udziałem osób, które nigdy nie wyraziły na to zgody. Boxdel twierdzi, że Wardęga czuje się bezkarny i zachowuje się tak, jakby mógł robić, co tylko chce i nie przejmować się przy tym samopoczuciem innych.