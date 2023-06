Chociaż "Breaking Bad" skończyło się już dekadę temu, jego fani wciąż o nim nie zapomnieli. Od czasu swojego finału, serial doczekał się pełnometrażowego epilogu pod postacią "El Camino" oraz spin-offu "Zadzwoń do Saula". Po cameo w ostatnim wymienionym tytule nic jednak nie wskazywało, żebyśmy mieli jeszcze kiedykolwiek ujrzeć Waltera White'a i Jessego Pinkmana. Ba, Bryan Cranston podkreślał już, że prawdopodobnie więcej już tego pierwszego nie zagra. Może się jednak okazać inaczej.



Nie szalejcie jeszcze z radości, bo chociaż Bryan Cranston mógł pośpieszyć się z wysyłaniem Waltera White'a na emeryturę, to stawia twarde warunki dotyczące swojego powrotu do roli. W niedawnym wywiadzie sam zainteresowany twierdzi, że nie będą łatwe do spełnienia.



