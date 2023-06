Bryan Cranston ze względu na żonę przerywa karierę. Właśnie tak trzeba żyć

Wygląda na to, że Bryan Cranston temat emerytury wziął sobie do serca i bardzo dosłownie planuje rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, tyle że w wersji bardziej amerykańskiej. I na bogato. Jak podaje Variety, aktor planuje zamknąć swoją firmę produkcyjną Moonshot Entertainment, sprzedać udziały w Dos Hombres, firmie produkującej meksykański alkohol i uciec z żoną Robin prawdopodobnie do Francji na co najmniej pół roku, gdzie, jednym słowem, uwolnią się od miejskiego szumu. Cranston zamierza bowiem cieszyć się spokojnym życiem w małej wiosce, gdzie wraz z żoną będzie uczyć się francuskiego i tajników tamtejszej kuchni. Aktor chce tą wyjątkową podróżą wynagrodzić swojej ukochanej wszystkie lata, kiedy kobieta musiała dostosować się do jego burzliwego trybu życia: