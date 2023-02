Jeden z najlepszych seriali w historii dostanie koreański remake

Po 10 latach od jego zakończenia, o "Braking Bad" wciąż się mówi. Zainteresowanie serialem podbijał do zeszłego roku spin-off "Zadzwoń do Saula", który według wielu okazał się równie dobry, co oryginał. A przecież poprzeczka była zawieszona bardzo wysoko. Historię Waltera White'a i Jesse'ego Pinkmana ogląda się jednym tchem.



"Breaking Bad" było takim hitem, że jeszcze się dobrze nie skończyło, a już doczekało się kolumbijskiego remake'u. W 2013 roku pojawiło się bowiem "Metastasis". Produkcji nie udało się jednak dorównać oryginałowi. Dzisiaj pamiętają go tylko najbardziej zatwardziali fani pierwowzoru. Teraz historia nauczyciela chemii, który wraz z byłym uczniem buduje narkotykowe imperium, ma doczekać się kolejnej, zagranicznej wersji. Czy tym razem będzie lepiej?