REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Użytkownicy Netfliksa prawie dwa lata czekali na tę chwilę. To będzie smutny bal

Netflix gardzi konwenansami. W nadchodzącym tygodniu nie zamierza szarżować z premierami. W najbliższych dniach na platformę wejdą tylko dwa tytuły oryginalne. W tym jeden serial, na który miliony użytkowników z całego świata czekali prawie dwa lata. Już mogą otwierać ulubione nalewki, bo "Bridgertonowie" wracają z nowymi odcinkami.

Rafał Christ
bridgertonowie 4 sezon netflix co obejrzeć premiery
REKLAMA

To był całkiem mocny tydzień na Netfliksie. Nie dostaliśmy wielu nowości, ale wyszło to nam na dobre. W spokoju mogliśmy oglądać wcześniejsze tytuły. A było przecież co, bo na platformie pojawiło się kryminalne "Siedem zegarów Agathy Christie" czy pełen akcji thriller "Łup". Dopiero potem platforma zaatakowała nas smakowitą nowością. Włoski "Fałszerz" wpadł do serwisu w miniony piątek i teraz subskrybenci chętnie go odkrywają.

W nadchodzącym tygodniu Netflix również nie stawia na ilość. Według oficjalnej rozpiski w najbliższych dniach na platformę wejdą tylko trzy tytułu, z czego dwa są produkcjami własnymi. Słabo? Niby tak. Ale po co nam więcej? Skoro i tak wszyscy będziemy oglądać nowe odcinki "Bridgertonów". 4. sezon popularnego serialu zadebiutuje w serwisie już w przyszły czwartek. Stanie się to ku uciesze i wściekłości fanów.

REKLAMA

Netflix - co obejrzeć?

4. sezon "Bridgertonów" debiutuje ku uciesze fanów, bo czekali oni na ten moment zdecydowanie zbyt długo. W końcu poprzednie odcinki dostaliśmy w czerwcu 2024 roku. Od tamtej pory minęło ponad 1,5 roku. I wrescie nadchodzi kontynuacja uwielbianej produkcji, w której tym razem głównym bohaterem jest Benedict - drugi syn Bridgertonów. To niespokojna i artystyczna dusza, dla którego wizja ożenku i stabilizacji nie jest zbyt pociągająca. Wszystko zmienia się, gdy na balu maskowym poznaje zniewalającą srebrną damę.

Choć fanów "Bridgertonów" z pewnością ogarnia radość z powodu powrotu serialu, to powinni jednocześnie być wściekli na Netfliksa. Platforma nie pozwoli im bowiem poznać losów Benedicta do końca. Nie będą mogli obejrzeć 4. sezonu na raz. Wszystkich odcinków za jednym zamachem. Rozsiąść się pod kocem i bindżować produkcję. W przyszłym tygodniu serwis wypuszcza jej pierwszą część.

Już od dłuższego czasu trwa dyskusja na temat obecnego modelu emisji seriali Netfliksa. Platforma przyzwyczaiła nas, że wypuszcza od razu całe sezony. To się potem zmieniło. I teraz najgłośniejsze premiery serwisu wychodzą w częściach. A to użytkownikom się bardzo nie podoba, dlatego głośno wyrażają swój sprzeciw wobec takich praktyk w mediach społecznościowych. Było to słychać przy okazji 2. sezonu "Wednesday" czy finałowej odsłony "Stranger Things", która została wypuszczona w trzech partiach.

Trzeba jednak przy tym przyznać, że Netfliksowi udało się pogodzić widzów. Wcześniej kłócili się, który model emisji jest lepszy - wypuszczanie odcinka co tydzień czy całych sezonów za jednym zamachem. Teraz wszyscy się zgadzają, że najgorsze są części - połowa odsłony danej produkcji teraz i druga za jakiś czas. Tak właśnie niestety będzie z "Bridgertonami".

Nie ma też co liczyć, że Netflix zmieni obraną ścieżkę. Coraz więcej swoich seriali wypuszcza w partiach. Dlatego fani "Bridgertonów" teraz dostaną pierwszą część 4. sezonu, a drugiej doczekają się dopiero pod koniec lutego. No cóż, lepsze to niż jakby platforma zdecydowałaby się finałowy odcinek wypuścić jeszcze później, tak jak to miało miejsce w przypadku "Stranger Things".

Wychodzi więc na to, że w przyszłym tygodniu użytkownicy Netfliksa nie będą mieli wiele do oglądania. Zaledwie parę odcinków "Bridgertonów" obejrzą przecież bardzo szybko. A prócz nich jedyną oryginalną nowością będzie nowy stand up Mike'a Eppsa. Dlatego po serialu mogą spokojnie odpalić film, który tego samego dnia wpadnie do serwisu na licencji. Bo będzie to "Między słowami" - jeden z najczulszych dramatów XXI wieku.

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

  • Bękarty wojny 19/01/2026
  • Zielona mila 19/01/2026
  • WWE: To wprost niewiarygodne!: Sezon 2 20/01/2026
  • Star Search 20/01/2026
  • Porwanie: Elizabeth Smart 21/01/2026
  • Cosmic Princess Kaguya! 22/01/2026
  • Miłość na lodzie 22/01/2026
  • Mama do wynajęcia 22/01/2026
  • Fałszerz 23/01/2026
  • Wspinaczka na wieżowiec na żywo 24/01/2026
  • Zabójcze maszyny 25/01/2026
REKLAMA

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

  • Mike Epps: Delusional 27/01/2026
  • Bridgertonowie: Sezon 4 – Część 1 29/01/2026
  • Między słowami 29/01/2026
REKLAMA
Rafał Christ
25.01.2026 08:01
Tagi: BridgertonowieCo obejrzeć?Seriale Netflix
Najnowsze
8:01
Użytkownicy Netfliksa prawie dwa lata czekali na tę chwilę. To będzie smutny bal
Aktualizacja: 2026-01-25T08:01:00+01:00
17:58
Czy Hamnet jest oparty na faktach? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-01-24T17:58:46+01:00
14:29
Muzyczny hit już w streamingu. Jeremy Allen White wymiata
Aktualizacja: 2026-01-24T14:29:00+01:00
13:19
Wszystkie Kolory zła. W jakiej kolejności czytać kryminały?
Aktualizacja: 2026-01-24T13:19:00+01:00
12:15
Trzyma w napięciu bardziej niż niejeden thriller. Cudny film wreszcie online
Aktualizacja: 2026-01-24T12:15:00+01:00
11:49
Najlepsza rola Tomasza Kota. Nie zapomnę jej na długo
Aktualizacja: 2026-01-24T11:49:00+01:00
10:14
Ale się porobiło na Disney+. Użytkownicy oszaleli
Aktualizacja: 2026-01-24T10:14:00+01:00
9:10
Użytkownicy Prime Video ścigają doskonałe dreszczowce. Ciągle im mało
Aktualizacja: 2026-01-24T09:10:38+01:00
8:35
Netflix przypomniał mi o tym druzgocącym thrillerze. Nie ma złych ocen
Aktualizacja: 2026-01-24T08:35:00+01:00
7:01
Czy będzie 28 lat później 3? Właśnie to chciałem usłyszeć
Aktualizacja: 2026-01-24T07:01:00+01:00
20:33
Doskonały serial Apple TV wrócił. Nie wierzyłam, że 2. sezon będzie tak dobry
Aktualizacja: 2026-01-23T20:33:00+01:00
20:16
Jak się z tego filmu wychodzi? Nowa adaptacja kultowej gry to porażka
Aktualizacja: 2026-01-23T20:16:00+01:00
19:55
Kiedy premiera serialowej Lalki na Nefliksie? Jeszcze poczekamy, ale warto
Aktualizacja: 2026-01-23T19:55:00+01:00
19:34
Disney+ wypuścił obrzydliwy serial. Nie mogłam się oderwać
Aktualizacja: 2026-01-23T19:34:29+01:00
16:15
Nowy serial Marvela szokuje. Pamiętasz terrorystę sprzed 13 lat?
Aktualizacja: 2026-01-23T16:15:01+01:00
16:14
Netflix po cichu skasował swój popularny serial. Fani rwą włosy z głowy
Aktualizacja: 2026-01-23T16:14:00+01:00
15:49
To sci-fi staje w obronie AI. Do tej pory nie mogę dojść do siebie
Aktualizacja: 2026-01-23T15:49:00+01:00
14:57
Najmocniejsze nowości Netfliksa na weekend. Kultowe kino i opowieść o oszuście
Aktualizacja: 2026-01-23T14:57:00+01:00
14:19
Stary Spider-Man pogrzebany. Nie będzie 4. filmu
Aktualizacja: 2026-01-23T14:19:59+01:00
11:24
Chalamet jak Marlon Brando. Aktor pobił historyczny rekord Oscarów
Aktualizacja: 2026-01-23T11:24:55+01:00
10:59
Kiedy premiera 2. sezonu Matek pingwinów? Netflix uchylił rąbka tajemnicy
Aktualizacja: 2026-01-23T10:59:03+01:00
10:02
Nowy Smarzowski już w Prime Video. To najmocniejszy polski film 2025 roku
Aktualizacja: 2026-01-23T10:02:39+01:00
8:51
Harry Styles ogłosił trasę koncertową 2026. Na liście Europa
Aktualizacja: 2026-01-23T08:51:39+01:00
21:21
Gdzie obejrzeć najlepsze filmy nominowane do Oscarów 2026?
Aktualizacja: 2026-01-22T21:21:00+01:00
20:22
Kiedy 3. sezon serialu o Percym Jacksonie? Szybciej, niż myśleliśmy
Aktualizacja: 2026-01-22T20:22:00+01:00
19:33
Dlaczego filmy wyglądają coraz gorzej? Na pewno to zauważyliście
Aktualizacja: 2026-01-22T19:33:00+01:00
19:01
Bugonia nareszcie online. Gdzie obejrzeć sci-fi obsypane nominacjami do Oscarów?
Aktualizacja: 2026-01-22T19:01:00+01:00
18:34
Rozpoznałeś, kto gra Super Mutanta w Falloucie? Wygląd to jedno, ale ten głos!
Aktualizacja: 2026-01-22T18:34:00+01:00
17:49
Masz tylko miesiąc na wymianę iPhone'a i iPada. HBO Max przestanie działać
Aktualizacja: 2026-01-22T17:49:25+01:00
16:57
A jednak Polaków też nominowano do Oscarów 2026
Aktualizacja: 2026-01-22T16:57:49+01:00
16:23
Horror pobił rekord Oscarów. I dobrze, bo ten film wyrywa z butów
Aktualizacja: 2026-01-22T16:23:48+01:00
15:24
Mamy zwiastun filmu Glorious Summer. Nagrodzono go na festiwalu w Gdyni
Aktualizacja: 2026-01-22T15:24:52+01:00
14:41
Oscary 2026: nominacje. Padł historyczny rekord
Aktualizacja: 2026-01-22T14:41:12+01:00
14:23
Kim jest Jaśmina Polak? Aktorka zagra w Nocach i dniach od Netfliksa
Aktualizacja: 2026-01-22T14:23:58+01:00
12:42
W nowej trylogii Star Wars ma powrócić ważna postać. Czy to przełom?
Aktualizacja: 2026-01-22T12:42:05+01:00
12:03
Netflix anulował głośny serial. Gillian Anderson odrzucona
Aktualizacja: 2026-01-22T12:03:35+01:00
10:27
Zwierzogród 2 zmierza do VOD. Zaraz będzie dostępny online
Aktualizacja: 2026-01-22T10:27:06+01:00
10:11
Żyjemy w przyszłości. Konkurs Red Dot Award to dowód
Aktualizacja: 2026-01-22T10:11:00+01:00
10:03
Tak wygląda 3. sezon 1670. Zaskakujące pierwsze zdjęcia
Aktualizacja: 2026-01-22T10:03:23+01:00
9:50
Tom Cruise wraca na wielki ekran. Przejdzie potężną transformację
Aktualizacja: 2026-01-22T09:50:14+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA