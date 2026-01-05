Widzowie coraz bardziej wściekli na Netfliksa. Nie taka była umowa

Ładowanie...

W dużym skrócie i uproszczeniu: Netflix zmienił sposób, w jaki oglądamy seriale. Wcześniej byliśmy uzależnieni od ramówki telewizyjnej i musieliśmy czekać na emisję kolejnych odcinków ulubionych produkcji. To się zmieniło, gdy na platformie zadebiutowały wszystkie odcinki "House of Cards" naraz. Wow! Mogliśmy od razu zapoznać się z całym sezonem. To była wygoda, do której szybko się przyzwyczailiśmy.



Model dystrybucyjny Netfliksa sprawdzał się przez wiele lat. Z różnych (i oficjalnie niezdefiniowanych) powodów platforma od jakiegoś czasu już od niego odcodzi. Coraz częściej lubi dzielić sezony swoich seriali na części. Udostępnia nam parę odcinków w jednej paczce, a na resztę każe czekać zazwyczaj jakiś miesiąc. Użytkownikom nie podoba się ta nowa strategia.

Netflix - użytkownicy wściekli na platformę

Już przy okazji 2. sezonu "Wednesday" użytkownicy Netfliksa głośno zaczęli wyrażać swoje oburzenie ze względu na podzielenie produkcji na dwie części. W mediach społecznościowych pytali, czy nie można by wrócić do starego modelu dystrybucyjnego i udostępniać wszystkich odcinków naraz. Serwis nie zszedł jednak z już wcześniej obranej ścieżki. Kolejne tytuły cały czas wypuszcza w paczkach. Ostatnio taki los spotkał finałową odsłonę "Stranger Things", która pojawiła się na platformie w trzech częściach.

Gniew w użytkownikach Netfliksa ciągle narasta, bo nie mówimy tu przecież o pierwszych z brzegu serialach platformy. "Wednesday" czy "Stranger Things" to flagowe produkcje serwisu - jedne z największych hitów wszech czasów. Chodzi więc o produkcjach, których wszystkie odcinki subskrybenci najchętniej obejrzeliby za jednym zamachem, nawet kosztem snu. Są więc wściekli, że nie mogą tego zrobić.

Netflix, proszę przestań dzielić sezony na części. Możemy wrócić do czasów, kiedy mogliśmy bindżować całe sezony w dniu premiery?



Jestem naprawdę wściekły, że "Bridgertonowie" robią tą głupią rzecz z Częścią 1 i Częścią 2. Wystarczająco płacę za Netfliksa, żeby nie musieć czekać miesiąca na nowe odcinki. POZWÓLCIE MI ZARWAĆ NOCKĘ I ZBINDŻOWAĆ TO DO CHOLERY!



Netflix przestań z tym szajsem dzielenia sezonów. To nie działa!!! - czytamy na X (dawny Twitter).

Do tej pory widzowie kłócili się, który system dystrybucji seriali jest lepszy: wypuszczanie sezonów w całości czy odcinka co tydzień. Teraz doszedł do tego model pokazywania produkcji w częściach. Jak wynika z ostatniego przywołanego wpisu, wszyscy są zgodni, że najgorszy jest ten ostatni. Netflix musi więc przemyśleć swoją strategię.



Rafał Christ 05.01.2026 18:17

