REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Widzowie coraz bardziej wściekli na Netfliksa. Nie taka była umowa

Użytkownicy mają dość jednej z praktyk Netfliksa. Nie podoba im się, że już nie mogą siadać i oglądać całych sezonów swoich ulubionych seriali za jednym zamachem, bo platforma coraz częściej dzieli je na części. Swój sprzeciw wobec takiej strategii telewizyjnej głośno wyrażają w mediach społecznościowych.

Rafał Christ
netflix seriale części co obejrzeć
REKLAMA

W dużym skrócie i uproszczeniu: Netflix zmienił sposób, w jaki oglądamy seriale. Wcześniej byliśmy uzależnieni od ramówki telewizyjnej i musieliśmy czekać na emisję kolejnych odcinków ulubionych produkcji. To się zmieniło, gdy na platformie zadebiutowały wszystkie odcinki "House of Cards" naraz. Wow! Mogliśmy od razu zapoznać się z całym sezonem. To była wygoda, do której szybko się przyzwyczailiśmy.

Model dystrybucyjny Netfliksa sprawdzał się przez wiele lat. Z różnych (i oficjalnie niezdefiniowanych) powodów platforma od jakiegoś czasu już od niego odcodzi. Coraz częściej lubi dzielić sezony swoich seriali na części. Udostępnia nam parę odcinków w jednej paczce, a na resztę każe czekać zazwyczaj jakiś miesiąc. Użytkownikom nie podoba się ta nowa strategia.

REKLAMA

Netflix - użytkownicy wściekli na platformę

Już przy okazji 2. sezonu "Wednesday" użytkownicy Netfliksa głośno zaczęli wyrażać swoje oburzenie ze względu na podzielenie produkcji na dwie części. W mediach społecznościowych pytali, czy nie można by wrócić do starego modelu dystrybucyjnego i udostępniać wszystkich odcinków naraz. Serwis nie zszedł jednak z już wcześniej obranej ścieżki. Kolejne tytuły cały czas wypuszcza w paczkach. Ostatnio taki los spotkał finałową odsłonę "Stranger Things", która pojawiła się na platformie w trzech częściach.

Gniew w użytkownikach Netfliksa ciągle narasta, bo nie mówimy tu przecież o pierwszych z brzegu serialach platformy. "Wednesday" czy "Stranger Things" to flagowe produkcje serwisu - jedne z największych hitów wszech czasów. Chodzi więc o produkcjach, których wszystkie odcinki subskrybenci najchętniej obejrzeliby za jednym zamachem, nawet kosztem snu. Są więc wściekli, że nie mogą tego zrobić.

Netflix, proszę przestań dzielić sezony na części. Możemy wrócić do czasów, kiedy mogliśmy bindżować całe sezony w dniu premiery?

Jestem naprawdę wściekły, że "Bridgertonowie" robią tą głupią rzecz z Częścią 1 i Częścią 2. Wystarczająco płacę za Netfliksa, żeby nie musieć czekać miesiąca na nowe odcinki. POZWÓLCIE MI ZARWAĆ NOCKĘ I ZBINDŻOWAĆ TO DO CHOLERY!

Netflix przestań z tym szajsem dzielenia sezonów. To nie działa!!!

- czytamy na X (dawny Twitter).

REKLAMA

Do tej pory widzowie kłócili się, który system dystrybucji seriali jest lepszy: wypuszczanie sezonów w całości czy odcinka co tydzień. Teraz doszedł do tego model pokazywania produkcji w częściach. Jak wynika z ostatniego przywołanego wpisu, wszyscy są zgodni, że najgorszy jest ten ostatni. Netflix musi więc przemyśleć swoją strategię.

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

Więcej o serialach Netfliksa poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
05.01.2026 18:17
Tagi: Co obejrzeć?Seriale Netflix
Najnowsze
17:04
Ten thriller podniósł mi tętno. Mam w nosie jego wady
Aktualizacja: 2026-01-05T17:04:00+01:00
14:08
Użytkownicy HBO Max zachwyceni najlepszym serialem akcji. Czemu dopiero teraz?
Aktualizacja: 2026-01-05T14:08:41+01:00
13:41
Fani Outlandera zaniepokojeni słowami aktora. Finał może rozczarować
Aktualizacja: 2026-01-05T13:41:25+01:00
12:55
Nowy thriller z Sydney Sweeney to wielkie zaskoczenie. Nie tego się spodziewałem
Aktualizacja: 2026-01-05T12:55:20+01:00
11:14
Krytycy nareszcie pokochali horrory. Nagrody dla tych filmów to dobry początek
Aktualizacja: 2026-01-05T11:14:39+01:00
10:37
Wywiad z wampirem nareszcie w Polsce. Gdzie obejrzeć świetny serial?
Aktualizacja: 2026-01-05T10:37:36+01:00
9:59
Michael B. Jordan musiał iść na terapię. Nie mógł wyjść z roli czarnego charakteru
Aktualizacja: 2026-01-05T09:59:23+01:00
8:53
Dom dobry nareszcie online. Gdzie obejrzeć film Smarzowskiego?
Aktualizacja: 2026-01-05T08:53:26+01:00
13:02
To koniec Rodu Smoka. HBO oficjalnie potwierdziło decyzję
Aktualizacja: 2026-01-04T13:02:11+01:00
12:07
25 lat historii telewizji. 25 najlepszych seriali
Aktualizacja: 2026-01-04T12:07:05+01:00
11:24
Netflix pozamiatał konkurencję w 2025 r. Możecie to wypierać, ale takie są fakty
Aktualizacja: 2026-01-04T11:24:02+01:00
10:31
Tak się robi thrillery, które trzymają w napięciu. Dzięki, SkyShowtime
Aktualizacja: 2026-01-04T10:31:00+01:00
9:09
Nowy rok, starzy użytkownicy Disney+. Tylko hitowe sci-fi im w głowach
Aktualizacja: 2026-01-04T09:09:00+01:00
8:05
Netflix dawno nie miał tak mrocznego dreszczowca. Zarwiecie dla niego nockę
Aktualizacja: 2026-01-04T08:05:00+01:00
15:07
Świetny dreszczowiec wleciał na Netfliksa. Widzowie nie mogą wybaczyć jednej rzeczy
Aktualizacja: 2026-01-03T15:07:42+01:00
12:55
Porywające fantasy wreszcie w Polsce. Smoki nie oderwą was od ekranu
Aktualizacja: 2026-01-03T12:55:51+01:00
10:30
To jeden z najlepszych thrillerów w Prime Video. Nie obejrzycie go nigdzie indziej
Aktualizacja: 2026-01-03T10:30:00+01:00
9:12
Nie byłam gotowa na ten thriller od Netfliksa. Stalowe nerwy obowiązkowe
Aktualizacja: 2026-01-03T09:12:00+01:00
8:05
Użytkownicy Prime Video oglądają tyle kina akcji, że zaraz przedawkują adrenalinę
Aktualizacja: 2026-01-03T08:05:00+01:00
6:01
Wielki Marty to jeden z najlepszych filmów 2026 roku. A dopiero styczeń
Aktualizacja: 2026-01-03T06:01:00+01:00
20:41
Nowości HBO Max na weekend. Idealny początek nowego roku
Aktualizacja: 2026-01-02T20:41:56+01:00
20:10
Czy Jedenastka ze Stranger Things żyje? To nie takie oczywiste
Aktualizacja: 2026-01-02T20:10:04+01:00
17:37
Wyjaśniamy zakończenie O krok za daleko. Jaki był finał serialu Cobena?
Aktualizacja: 2026-01-02T17:37:10+01:00
16:20
Prime Video czołgiem wjeżdża w nowy rok. Ten film wojenny was zmiażdży
Aktualizacja: 2026-01-02T16:20:00+01:00
15:51
Twórcy Stranger Things bronią najgorzej ocenianego odcinka. Są dumni
Aktualizacja: 2026-01-02T15:51:48+01:00
13:48
Netflix pracuje nad nowym spin-offem Stranger Things. Wiele wyjaśni
Aktualizacja: 2026-01-02T13:48:03+01:00
11:38
Stranger Things wróci na Netfliksa już po weekendzie. Będzie odcinek specjalny
Aktualizacja: 2026-01-02T11:38:08+01:00
11:11
Użytkownicy Prime Video znaleźli idealny film akcji na wolny wieczór
Aktualizacja: 2026-01-02T11:11:38+01:00
8:43
Widzowie wściekli na Netfliksa. Wszystko przez finał Stranger Things
Aktualizacja: 2026-01-02T08:43:47+01:00
8:41
Film akcji od twórców Johna Wicka podbija Prime Video. Jest przekozacki
Aktualizacja: 2026-01-02T08:41:47+01:00
15:11
Najwięksi wygrani i przegrani 2025 roku. Mocny czas dla kina
Aktualizacja: 2026-01-01T15:11:00+01:00
14:10
Filmy science fiction, na które czekamy w 2026. Jest bogato
Aktualizacja: 2026-01-01T14:10:00+01:00
13:12
Najlepsze seriale 2025 roku. 11 znakomitych tytułów
Aktualizacja: 2026-01-01T13:12:00+01:00
12:10
Netflix sypnął nowościami. Absurdalna liczba premier na Nowy Rok
Aktualizacja: 2026-01-01T12:10:00+01:00
11:05
2. sezon The Pitt już leci do HBO Max. Premiera lada chwila
Aktualizacja: 2026-01-01T11:05:00+01:00
10:10
Najbardziej kasowe filmy 2025 roku. TOP tytułów, w które rzucaliśmy pieniędzmi
Aktualizacja: 2026-01-01T10:10:00+01:00
9:02
Nowy Coben na Netfliksie. Użytkownicy rzucą się na ten dreszczowiec
Aktualizacja: 2026-01-01T09:02:00+01:00
8:01
Czy będzie 6. sezon Stranger Things? Plany twórców
Aktualizacja: 2026-01-01T08:01:00+01:00
16:47
Pikantna polska komedia już na Netfliksie. Przed chwilą była w kinach
Aktualizacja: 2025-12-31T16:47:30+01:00
14:02
Sylwester z Psim Patrolem. Nowe odcinki już na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-12-31T14:02:17+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA