Bridget Jones: Szalejąc za facetem - recenzja. Dojrzała Bridget Jones jest swoją najlepszą wersją

Jeśli film "Bridget Jones: Szalejąc z facetem" był ostatnią produkcją z serii, to było to godne jej zwieńczenie. Bo chociaż w życiu głównej bohaterki zmieniło się wiele, to ona wciąż pozostała tą Bridget Jones, która zauroczyła widzów w pierwszym tytule. Mimo że tym razem staje ona przed dużo poważniejszym problemem, to z przeciwnościami losu wciąż radzi sobie na swój zabawny sposób.