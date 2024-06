Polska komedia romantyczna podbiła Netfliksa, choć olaliście ją w kinach. To film z potencjałem

Już tłumaczę, o co chodzi, ale najpierw wypada przedstawić samą produkcję - "Miłość jak miód" w reżyserii Macieja Migasa to film z cyklu "w kinach widzowie go olali, a na Netfliksie święci triumfy", który wpadł do serwisu kilka dni temu i od minionego piątku nie schodzi z TOP-ki platformy. Pierwsza myśl jest pewnie taka, że to po prostu kolejna polska komedia romantyczna, którą widzowie oglądają z braku laku. Otóż nie! I muszę przyznać, że sama byłam zaskoczona. Żałuję tylko, że to ciepłe uczucie po seansie nie zostało ze mną na dłużej, a ten film miał na to spory potencjał.