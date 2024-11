Polski hit Netfliksa obejrzysz teraz za darmo. Trafił na konkurencyjną platformę

Nie jest to pierwsza taka sytuacja. Całkiem niedawno informowaliśmy, że w ofercie bezpłatnych filmów Playera można obejrzeć "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją" - inną polską produkcję własną Netfliksa. Teraz dołącza do niego "Broad Peak", którego twórcy pod wodzą reżysera Leszka Dawida wspięli się na szczyt realizatorskich ambicji. To żadna wymyślna metafora - dosłownie tak się stało.



"Broad Peak" to opowieść o Macieju Berbece - polskim alpiniście próbującym wspiąć się na tytułowy szczyt. Żeby jak najlepiej oddać towarzyszący temu wysiłek, twórcy filmu postanowili zorganizować plan na wysokości pięciu tys. metrów. Nikt wcześniej się na to nie odważył. To ewenement na skalę światową. Czy było warto? Zobaczcie jak zapierające dech w piersiach zdjęcia ma ta produkcja, a przekonacie się, że tak.