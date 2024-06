"Rekiny w Sekwanie" przez dwa tygodnie utrzymywały się na pierwszym miejscu globalnej topki najpopularniejszych nieanglojęzycznych filmów Netfliksa. Czas ich dominacji w zestawieniu dobiegł jednak końca, kiedy na platformie pojawił się "Spadek". Komedia z Maciejem Stuhrem to takie "Na noże" po polsku. Fabuła opowiada historię członków rodziny, którzy zjeżdżają się do posiadłości zmarłego wujka, licząc, że coś sobie uszczkną z pozostawionego przez niego bogactwa. On jednak przygotował dla nich masę niespodzianek.



Pod względem obejrzanych godzin "Rekiny w Sekwanie" wciąż wygrywają 17,4 mln : 16,6 mln. Ważniejszy jest jednak ekwiwalent pełnych wyświetleń. A w tym wypadku krótszy "Spadek" z wynikiem 10,5 mln przegania francuski horror o 0,5 mln. W topce najpopularniejszych filmów nieanglojęzycznych Netfliksa zeszłego tygodnia wspierają go "Akademia pana Kleksa" i "Kolory zła: Czerwień".