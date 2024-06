Dwa polskie filmy globalnymi hitami Netfliksa. Jeden z nich zmiótł całą konkurencję

W "Za dużym na bajki 2" Waldi wybiera się na wycieczkę w Tatry. Towarzyszą mu oczywiście przyjaciele, matka z chłopakiem i ciocia, którą tym razem już od samego początku darzy sympatią. W trakcie wyprawy główny bohater odkrywa, że gdzieś w pobliżu mieszka jego ojciec. Postanawia więc go odnaleźć, co daje początek wspaniałej przygodzie. Co prawda film okazuje się nieco gorszy od swojego poprzednika, ale to wciąż solidne kino familijne.



W naszym kraju "Za duży na bajki 2" zajmuje aktualnie drugą, za "Kolorami zła: Czerwienią", pozycję na liście najpopularniejszych filmów. W przypadku topki globalnej znajduje się na miejscu ósmym. Na całym świecie użytkownicy Netfliksa oglądali go w zeszłym tygodniu 2,4 mln godzin, co przekłada się na 1,5 mln pełnych wyświetleń.



