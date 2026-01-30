REKLAMA
Ostatnia szansa na Burgera Drwala. Oferta zaraz się kończy

Smutna wiadomość dla fanów Burger Drwala - oferta z najbardziej rozchwytywaną sezonową kanapką w McDonaldzie kończy się lada moment. Kiedy po raz ostatni będzie można ją zakupić?

W tym roku premiera Drwala została podzielona na kilka etapów. 13 listopada burger zadebiutował w McDonaldzie w Poznaniu, gdzie były dostępne również inne wersje smakowe, a tydzień później, 19 listopada, klasycznej opcji mogła spróbować go już cała Polska. Alternatywne Drwale zadebiutowały tydzień po premierze klasyka.

W związku z tym, że od premiery minęły już prawie 3 miesiące, miłośnicy kanapki muszą przygotować się na przykry moment - Drwal lada moment zniknie z oferty McDonalda. Dokładna data jest już znana.

Burger Drwala 2025 - do kiedy w McDonaldzie? Ostatnia szansa

To już pewne - Burger Drwala 2025 będzie dostępny w McDonaldzie tylko do 1 lutego. Można odnieść wrażenie, że był dostępny w tym roku bardzo krótko - biorąc pod uwagę, że dopiero od 19 listopada kanapki mogła spróbować cała Polska, Drwal widniał w ofercie nieco ponad 2 miesiące. Wszystkie pozostałe smaki były dostępne w menu jeszcze krócej.

Burger Drwala 2025 - ostatnia szansa

Przypomnijmy, że to w 2022 roku Drwal był dostępny od 23 listopada do 25 stycznia (w porównaniu do kolejnych lat zimowa oferta zniknęła wtedy najszybciej). W 2023 roku Drwal był dostępny od 8 listopada aż do 14 lutego, a rok później - od 20 listopada do 30 stycznia. W tym roku Drwala można było kupić między 13 listopada a 1 lutego.

30.01.2026
