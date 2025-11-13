REKLAMA
Cena Burgera Drwala wzrosła. Wiemy, ile kosztuje w 2025

Nadszedł dzień premiery Burgera Drwala, który od dziś przez cały tydzień będzie dostępny w poznańskim McDonaldzie, a następnie trafi do sprzedaży w innych sieciówkach w Polsce. Oznacza to, że poznaliśmy już ceny najpopularniejszej sezonowej kanapki. Ile kosztuje Drwal w 2025 r.?

Anna Bortniak
drwal 2025 cena burger mcdonald
Burger Drwala to jedna z najbardziej wyczekiwanych kanapek w McDonaldzie, która cieszy się ogromną popularnością wśród gości fast foodowej restauracji. W związku z tym, że burger jest dostępny w ofercie McDonalda wyłącznie w okresie jesienno-zimowym, konsumenci co roku wyczekują, aż w końcu pojawi się w menu. Zwykle następuje to w połowie lub pod koniec listopada i tak będzie również w tym roku.

Jako pierwsi Drwala będą mieli okazję spróbować mieszkańcy Poznania - pojawił się on w Maku dziś, 13 listopada, a za tydzień, 19 listopada, kanapka trafi do wszystkich McDonaldów w Polsce. Ile będzie kosztować?

Burger Drwala - ceny w 2025 r. Ile kosztuje Drwal?

W tym roku Klasyczny Burger Drwala bez zestawu kosztuje 25,90 zł, natomiast za zestaw trzeba będzie zapłacić 33,90 zł. Zestaw powiększony kosztuje 37,10 zł. Oznacza to, że ceny - w porównaniu z zeszłym rokiem - wzrosły o złotówkę.

Równolegle z klasycznym Drwalem w ofercie pojawiły się również inne wersje smakowe. Ich ceny prezentują się następująco:

  • Burger Drwala z kurczakiem - 25,90 zł (w zestawie - 33,90 zł, w zestawie powiększonym - 33,90 zł),
  • Burger Drwala z żurawiną - 26,90 zł (w zestawie - 34,60 zł, w zestawie powiększonym - 38,10 zł),
  • Burger Drwala z chrzanem - 26,90 zł (w zestawie - 34,60 zł, w zestawie powiększonym - 38,10 zł),
  • Burger Drwala Ogniste Papryczki - 26,90 zł (w zestawie - 34,60 zł, w zestawie powiększonym - 38,10 zł).

Dla porównania: w 2024 r. klasyczny Drwal z wołowiną kosztował 24,90 zł, a za zestaw z frytkami i napojem trzeba było zapłacić 32,90 zł. Zestaw powiększony kosztował 3 zł więcej, czyli 35,90 zł. Zakręcone frytki kosztowały najmniej, bo 9,90 zł. Za inne wersje smakowe, czyli za Burgera Drwala z żurawiną, chrzanem i z kurkami trzeba było zapłacić złotówkę więcej, czyli 25,90 zł (zestaw - 33,90 zł). Drwal z kurczakiem kosztował natomiast tyle samo, co Drwal klasyczny.

Burger Drwala - daty. Do kiedy będzie można zjeść Drwala?

Burger Drwala zadebiutuje 13 listopada w McDonaldzie w Poznaniu, a już tydzień później - 19 listopada - będzie go można spróbować w Makach w całej Polsce. Nie wiadomo jeszcze, kiedy w sieciówce zadebiutują inne wersje smakowe.

Jeśli chodzi o to, do kiedy będzie można zjeść Drwala, to na ten moment można jedynie spekulować. Biorąc pod uwagę, że co roku kanapka widnieje w ofercie sezonowej McDonalda przez około 3 miesiące, to ostatnią szansą na jej spróbowanie będzie końcówka lutego 2026 r.

Czytaj więcej w Spider's Web:

Anna Bortniak
13.11.2025 16:17
Tagi: McDonald's
