Dość wahania. CANAL+ online ma kolejną świetną promocję - teraz musicie się skusić

Szczegóły i ceny poszczególnych pakietów CANAL+ online znajdziecie tutaj. To dobry moment, by się nimi zainteresować, bowiem decydując się na zakup właśnie teraz, otrzymamy dostęp do treści Onet Premium. W zależności od tego, czy skusimy się na ofertę miesięczną, czy od razu roczną, uzyskamy darmowe Onet Premium odpowiednio na trzy lub dwanaście miesięcy.



Dlaczego warto się skusić? Onet Premium gwarantuje czytanie, słuchanie i oglądanie materiałów na Onecie bez reklam, ekskluzywne dodatkowe materiały przygotowywane przez dziennikarzy specjalnie na potrzeby tej opcji oraz ogrom treści premium z Newsweeka, Forbesa, Kontynentów, Politico, Die Welt, Przeglądu Sportowego, Faktu i wielu innych. Normalna cena Onet Premium to 9,90 zł miesięcznie (pierwszy miesiąc za darmo dla nowych klientów) lub 99 zł za jeden rok. Nie da się ukryć, że to naprawdę atrakcyjny bonus - dodatek do fantastycznego serwisu streamingowego.