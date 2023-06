"Dexter" po polsku? Serial "Sortownia" z Andrzejem Chyrą to produkcja, jakiej jeszcze u nas nie było

"Sortownia" to serial unikalny na co najmniej trzech poziomach. Zacznijmy od tego, że jest to bodaj pierwszy raz, gdy w głównej roli w produkcji odcinkowej możemy podziwiać Andrzeja Chyrę. Po drugie: ten tytuł to pierwsza w historii kooperacja gigantów - Polsatu i Canal+. Po trzecie: takiego bohatera rodzime seriale jeszcze portretowały.



A to właśnie on stanowi najciekawszy i najmocniejszy element produkcji. Tytułowa "Sortownia" jest tu najbardziej obleganym oddziałem SOR-u w Warszawie. Jacek (Chyra) - lekarz - trzyma się go kurczowo, choć bez problemu mógłby przenieść się gdzie indziej. Ale to tu dzieje się najwięcej. To tu trafia niebywale szeroki przekrój osobowości, charakterów; przedstawicieli różnych środowisk i różnego stosunku do kwestii etycznych. Jackowi, człowiekowi po przejściach, mierzącego się z własnymi traumami, to miejsce pasuje - z różnych przyczyn.