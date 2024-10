Po kilku obszernych wpisach Derpienski opublikowała nagrania i zdjęcia, które miały udowodnić, że jej luksusowe życie było tak naprawdę fałszem. Na pierwszej rolce widać, jak modelka spaceruje na rozłożonym na plaży czerwonym dywanie, który prowadzi do romantycznej kolacji nad brzegiem morza. Okazało się, że scena ta była przygotowana dla kogoś innego. "On nigdy czegoś takiego by dla mnie nie zrobił. Jechałam melexem i zatrzymałam się na plaży, widząc ten set up, więc zdecydowałam się podeptać czyjś dywan, aby udawać, że Dżak jest najlepszym facetem na świecie. Żeby mu się podlizać" - napisała modelka.