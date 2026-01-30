Catherine O'Hara nie żyje. Grała mamę w filmie Kevin sam w domu
Zmarła Catherine O'Hara, aktorka znana z roli w filmie "Kevin sam w domu", gdzie wcieliła się w mamę Kevina McCallistera. Miała 71 lat.
Choć Catherine O'Hara grała w wielu produkcjach, takich jak "Schitt's Creek", "Radosne Purin" czy "The Studio", to w pamięci widzów zapisze się jako Kate McCallister z filmu "Kevin sam w domu" i "Kevin sam w Nowym Jorku", gdzie wcieliła się w mamę głównego bohatera.
Catherine O'Hara nie żyje. Miała 71 lat
Informację o śmierci przekazał portal TMZ. Powołał się on na dwa źródła z bezpośrednią wiedzą na ten temat. W tym momencie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci legendarnej hollywoodzkiej aktorki.
O'Hara urodziła się 4 marca 1954 roku w Toronto w Ontario. Sławę zdobyła za sprawą takich filmów jak "Po godzinach", "Sok z żuka" czy "Kevin sam w domu". Zdobyła nagrodę Primetime Emmy i Złoty Glob za rolę Moiry Rose w "Schitt's Creek", a do nagrody Emmy była ponownie nominowana za rolę w "Temple Grandin".
Aktorka zostawiła swojego męża Bo Welcha, scenografa, którego poznała na planie filmu "Sok z żuka" z 1988 roku. Pobrali się w 1992 roku i razem wychowywali dwoje synów, Matthew i Luke'a.
