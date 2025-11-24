Gwiazdy żegnają Udo Kiera. Legendarny niemiecki aktor miał 81 lat
W wieku 81 lat zmarł Udo Kier, niemiecki aktor znany z takich produkcji jak "Moje własne Idaho" czy "Ciało dla Frankensteina" oraz ponad 200 innych tytułów. Żegnają go gwiazdy oraz fani, którzy zalewają media społecznościowe wzruszającymi wpisami.
Udo Kier, ikoniczny niemiecki aktor, zmarł w niedzielny poranek, o czym poinformował jego partner, Delbert McBride. Kier współpracował z takimi artystami jak Andy Warhol, Lars von Trier czy Madonna, a w jego dorobku znajduje się ponad 200 filmów. Sławę i uznanie przyniosły mu szczególnie role w filmach "Ciało dla Frankensteina" z 1973 r. i "Krew dla Draculi" z 1974 r. Kier wcielił się w nich w tytułowe role potworów, nadając im przewrotną i zmysłową, ale i komiczną reinterpretację.
Udo Kier nie żyje. Gwiazdy żegnają niemieckiego aktora
O śmierci Kiera poinformował jego partner, artysta Delbert McBride. Aktor zmarł w niedzielę, 23 listopada, wczesnym rankiem. Informacja ta zaskoczyła nie tylko fanów, którzy zrozpaczeni żegnają swojego idola w mediach społecznościowych, ale również inne gwiazdy, które pożegnały ikonicznego aktora.
Kanadyjski reżyser Bruce La Bruce napisał:
Jestem niesamowicie zasmucony. Wielki Udo Kier, z którym kiedyś przeprowadzałem wywiad na scenie w kinie Bloor w Toronto, kiedy obaj upiliśmy się Chardonnay i butelką Jagermeistera, a on bezlitośnie mnie drażnił, zmarł w wieku 81 lat. Udo, jeden z najciężej pracujących ludzi show-biznesu, z 282 aktorskimi osiągnięciami w bazie IMDb, współpracował z każdym, od Paula Morrisseya po Fassbindera (...), przez Gusa Van Santa (...), po Larsa von Triera, występując we wszystkich filmach tego ostatniego, z wyjątkiem czterech! W mojej książce fotograficznej "Death Book" (...) znajduje się zdjęcie Udo trzymającego zakrwawiony nóż (...). Udo, który biegał po sali z zakrwawionym nożem, został ostatecznie zatrzymany przez ochronę, ale następnego wieczoru wszyscy poszliśmy do jego pokoju hotelowego, aby się zabawić. Niestety, świat będzie o wiele mniej makabryczny i pełen chwalebnej, teutońskiej powagi niż przed jego przedwczesną śmiercią.
Z kolei Alison Martino, pisarka i producentka telewizyjna, tak wspominała wybitnego artystę:
Właśnie dowiedziałem się od Michaela Childersa o śmierci niemieckiego aktora Udo Kiera. Światowy skarb i lokalny przyjaciel wielu mieszkańców Palm Springs. Jego obecność była ogromna i zawsze miło było go spotkać. Udo zawsze znajdował czas, aby porozmawiać z każdym, a nawet zapraszał do swojego domu, gdzie chętnie rozmawiał o sztuce i filmie. To prawdziwa strata dla społeczności. (...).
Kier współpracował z legendami kina. Po odniesieniu sukcesu tworzył wraz z filmowcami Rainerem Wernerem Fassbinderem i Gusem Van Santem, a w 1991 r. dał się poznać amerykańskiej publiczności za sprawą dramatu "Moje własne Idaho", gdzie zagrał u boku Rivera Phoenixa i Keanu Reevesa.
Aktor zagrał również w wielu produkcjach Larsa von Triera. Do najpopularniejszych należą te z lat 80. i 90., czyli "Epidemia", "Europa", "Królestwo" czy "Przełamując fale", ale również te z początku XXI w. - "Tańcząc w ciemnościach", "Dogville" czy "Melancholia". Wystąpił również teledyskach Madonny do piosenek "Erotica" i "Deeper and Deeper", a także w jej słynnej książce "Sex Book" ze zdjęciami Stevena Meisela, gdzie wcielił się w rolę jej męża.
