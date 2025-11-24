Gwiazdy żegnają Udo Kiera. Legendarny niemiecki aktor miał 81 lat

Ładowanie...

Udo Kier, ikoniczny niemiecki aktor, zmarł w niedzielny poranek, o czym poinformował jego partner, Delbert McBride. Kier współpracował z takimi artystami jak Andy Warhol, Lars von Trier czy Madonna, a w jego dorobku znajduje się ponad 200 filmów. Sławę i uznanie przyniosły mu szczególnie role w filmach "Ciało dla Frankensteina" z 1973 r. i "Krew dla Draculi" z 1974 r. Kier wcielił się w nich w tytułowe role potworów, nadając im przewrotną i zmysłową, ale i komiczną reinterpretację.

Udo Kier nie żyje. Gwiazdy żegnają niemieckiego aktora

O śmierci Kiera poinformował jego partner, artysta Delbert McBride. Aktor zmarł w niedzielę, 23 listopada, wczesnym rankiem. Informacja ta zaskoczyła nie tylko fanów, którzy zrozpaczeni żegnają swojego idola w mediach społecznościowych, ale również inne gwiazdy, które pożegnały ikonicznego aktora.

Kanadyjski reżyser Bruce La Bruce napisał:

Jestem niesamowicie zasmucony. Wielki Udo Kier, z którym kiedyś przeprowadzałem wywiad na scenie w kinie Bloor w Toronto, kiedy obaj upiliśmy się Chardonnay i butelką Jagermeistera, a on bezlitośnie mnie drażnił, zmarł w wieku 81 lat. Udo, jeden z najciężej pracujących ludzi show-biznesu, z 282 aktorskimi osiągnięciami w bazie IMDb, współpracował z każdym, od Paula Morrisseya po Fassbindera (...), przez Gusa Van Santa (...), po Larsa von Triera, występując we wszystkich filmach tego ostatniego, z wyjątkiem czterech! W mojej książce fotograficznej "Death Book" (...) znajduje się zdjęcie Udo trzymającego zakrwawiony nóż (...). Udo, który biegał po sali z zakrwawionym nożem, został ostatecznie zatrzymany przez ochronę, ale następnego wieczoru wszyscy poszliśmy do jego pokoju hotelowego, aby się zabawić. Niestety, świat będzie o wiele mniej makabryczny i pełen chwalebnej, teutońskiej powagi niż przed jego przedwczesną śmiercią.

Z kolei Alison Martino, pisarka i producentka telewizyjna, tak wspominała wybitnego artystę:

Właśnie dowiedziałem się od Michaela Childersa o śmierci niemieckiego aktora Udo Kiera. Światowy skarb i lokalny przyjaciel wielu mieszkańców Palm Springs. Jego obecność była ogromna i zawsze miło było go spotkać. Udo zawsze znajdował czas, aby porozmawiać z każdym, a nawet zapraszał do swojego domu, gdzie chętnie rozmawiał o sztuce i filmie. To prawdziwa strata dla społeczności. (...).

Kier współpracował z legendami kina. Po odniesieniu sukcesu tworzył wraz z filmowcami Rainerem Wernerem Fassbinderem i Gusem Van Santem, a w 1991 r. dał się poznać amerykańskiej publiczności za sprawą dramatu "Moje własne Idaho", gdzie zagrał u boku Rivera Phoenixa i Keanu Reevesa.

Aktor zagrał również w wielu produkcjach Larsa von Triera. Do najpopularniejszych należą te z lat 80. i 90., czyli "Epidemia", "Europa", "Królestwo" czy "Przełamując fale", ale również te z początku XXI w. - "Tańcząc w ciemnościach", "Dogville" czy "Melancholia". Wystąpił również teledyskach Madonny do piosenek "Erotica" i "Deeper and Deeper", a także w jej słynnej książce "Sex Book" ze zdjęciami Stevena Meisela, gdzie wcielił się w rolę jej męża.

Zdjęcie główne: Shutterstock.

Anna Bortniak 24.11.2025 08:34

