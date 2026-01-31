Hollywood żegna Catherine O'Harę. Wpisy łamią serce

Ładowanie...

Wczoraj wieczorem sieć obiegła przykra informacja o śmierci Catherine O'Hary. Zagraniczne media donoszą, że aktorka została przewieziona do szpitala w Los Angeles w "ciężkim" stanie, gdzie później zmarła. Page Six podaje, że ratownicy medyczni zostali wezwani do domu gwiazdy filmu "Kevin sam w domu" w Brentwood w piątek o 4:48 rano, aby udzielić pomoc medycznej. Nie jest jasne, co doprowadziło do śmierci aktorki. Wiadomo jednak, że cierpiała ona rzadką wadę wrodzoną o nazwie situs inversus, która oznacza odwrócenie trzewi.

Od wczoraj do sieci spływają kondolencje gwiazd i przyjaciół O'Hary, którzy żegnają aktorkę.

Catherine O'Hara nie żyje. Gwiazdy opłakują aktorkę

Wzruszający wpis opublikował Macaulay Culkin, który pożegnał swoją filmową mamę. Dołączył do niego zdjęcie, na którym zestawił kadr z filmu "Kevin sam w domu" oraz fotografię z odsłonięcia jego gwiazdy na Hollywood Walk of Fame:

Mamo. Myślałam, że mamy czas. Chciałem więcej. Chciałem usiąść na krześle obok ciebie. Słyszałem cię. Ale miałem jeszcze tyle do powiedzenia. Kocham cię. Do zobaczenia później.

Reżyser "Kevina", Chris Columbus, nadesłał z kolei portalowi The Hollywood Reporter oświadczenie, w którym napisał:

Dziś straciliśmy Catherine O'Harę. Jestem oszołomiony i załamany, tak jak reszta świata. Byłem obsesyjnym fanem genialnej komediowej pracy Catherine w SCTV i byłem zachwycony, gdy zgodziła się zagrać matkę Kevina w "Kevin sam w domu". Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że Catherine dźwiga ciężar 50 procent tego filmu. Film po prostu nie miałby szans bez jej niezwykłej gry aktorskiej. Catherine osadza obraz w głębokim emocjonalnym elemencie. Będzie mi jej bardzo brakowało. Jednak jest w tym odrobina pocieszenia, gdy uświadamiam sobie, że dwoje najwspanialszych ludzi, jakich kiedykolwiek znałem, Catherine i John Candy, są znowu razem, genialnie improwizując i rozśmieszając się nawzajem.

Hołd O'Harze złożył również Seth Rogen, gwiazdor i twórca serialu "The Studio", w którym aktorka wcielała się w Patti Leigh:

Naprawdę nie wiem, co powiedzieć… Kiedy poznałem O'Harę, powiedziałem jej, że uważam ją za najzabawniejszą osobę, jaką miałem przyjemność oglądać na ekranie. "Kevin sam w domu" to film, który sprawił, że zapragnąłem kręcić filmy. Praca z nią była prawdziwym zaszczytem. Była zabawna, miła, intuicyjna, hojna… Sprawiła, że ​​zapragnąłem, aby nasz serial był na tyle dobry, by zasługiwał na jej obecność. To po prostu druzgocące. Wszyscy mamy szczęście, że możemy żyć w świecie, w którym ona jest.

Gwiazdę pożegnał również Tim Burton, reżyser "Soku z żuka", w którym O'Hara wcielała się w Delię Deetz:

Catherine, kocham Cię. To zdjęcie pokazuje, ile światła nam wszystkim dałaś. Byłaś wyjątkową częścią mojego życia i życia po śmierci.

Nie sposób wspomnieć o wszystkich osobach i spisać wszystkich łamiących serce pożegnań O'Hary - do sieci wciąż napływają bowiem kolejne kondolencje gwiazd, które były z aktorką bardzo blisko. Pożegnali ją m.in. Michael Keaton, gwiazdor "Soku z żuka", Pedro Pascal, z którym O'Hara grała w serialu "The Last of Us", Justin Theroux z "Beetlejuice Beetlejuice" czy Brian Cranston, Paul Feig, Ike Barinholtz, Meryl Streep i Ben Stiller.

Anna Bortniak 31.01.2026 12:45

