Tym razem Netflix nie oszukiwał. Wreszcie zrobił prawdziwy film akcji, a nie taki jak zawsze

Prawdopodobnie to właśnie przez odrębność "Chaosu" musieliśmy na niego czekać dłużej, niż byśmy sobie tego życzyli. Produkcja była gotowa już w 2021 roku i Netflix planował ją wypuścić, jako jeden ze swoich głośniejszych premier. W końcu pamięć po dwóch częściach "The Raid", które parę lat wcześniej szturmem podbiły serca fanów kina akcji na całym świecie, była jeszcze żywa. W temacie zapadła jednak cisza i mówiło się, że platforma po prostu nie wie, jak ten film sprzedać. Już wtedy nikt nie spodziewał się, żeby miał on pasować do ugrzecznionych i wygładzonych tytułów sensacyjnych, jakimi serwis nas regularnie karmi.



"Chaos" rzeczywiście nie pieści się z widzami, jak "Znowu w akcji" czy "The Old Guard". To wysmakowane i dopieszczone choreograficznie kino akcji, przez co bliżej mu do dwóch części "Tylera Rake'a". Choć je też połyka na śniadanie, kolejnym "The Raid" również nie jest. Brakuje w nim kogoś takiego jak Iko Uwais - mistrz indonezyjskich sztuk walk pencak silat. Trudno oczekiwać, żeby Tom Hardy w głównej roli popisywał się podobną płynnością ruchów i widowiskowymi kopniakami. To nie jego styl. Jest raczej czołgiem, co oczywiście również okazuje się przyjemne dla oka, gdy przychodzi mu poturbować hordy przeciwników. Musimy na to jednak poczekać.