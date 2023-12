"Chłopi" lada chwila trafią do VOD. Gdzie obejrzeć produkcję?

Animowany film twórców "Twój Vincent" okazał się być jednym z tegorocznych polskich hitów, a przepiękna oprawa muzyczna i zapierające dech w piersiach obrazy wzniosły Reymontowską epopeję na nowy poziom. Kontrowersje związane z pracą artystów na planie, którzy stwierdzili, że malarze byli wykorzystywani pod względem zarobków i godzin pracy, nie przyćmiły jednak informacji, że "Chłopi" zostali zgłoszeni przez dystrybutorów do Oscara we wszystkich kategoriach; produkcja ma największą szansę na nominację w kategorii najlepszy film animowany. Nominacje do najważniejszej statuetki w branży filmowej poznamy jednak dopiero w marcu 2024 roku, a do tego czasu można obejrzeć "Chłopów" ponownie lub po raz pierwszy na małym ekranie.