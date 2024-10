Tak "Chłopi" wyglądali na scenie. Widzieliśmy "Chłopi Tańcuj - Remixed"

13 października 2023 r. polscy widzowie tłumnie ruszyli do kin, by obejrzeć animowaną adaptację uhonorowaną nagrodą Nobla powieści Władysława Reymonta - "Chłopi". Produkcja, którą na dużych ekranach obejrzało prawie 2 mln widzów, została nagrodzona m.in. Orłami i Złotym Lwem, z kolei album z soundtrackiem do produkcji otrzymał Fryderyka i pokrył się platyną. By uczcić pierwszą rocznicę debiutu "Chłopów", ale również setną rocznicę przyznania Władysławowi Reymontowi nagrody Nobla, twórcy postanowili zorganizować muzyczno-taneczne widowisko, które odbyło się na warszawskim Torwarze w niedzielę 13 października.