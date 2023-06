Więcej nostalgii, kino wytrzyma. Najciekawsze filmy, które pojawią się tego lata

Tego lata czeka nas gorący filmowy pojedynek. Tego samego dnia do kin wchodzą dwie wyczekiwane przez widzów produkcje - "Barbie" i "Oppenheimer". Pierwsza z nich opowiada o tytułowej lalce, która żyje w bajkowym świecie. Pewnego dnia przechodzi jednak kryzys egzystencjonalny i go opuszcza. Co prawda chcielibyśmy w trakcie seansu usłyszeć słynną piosenkę zespołu Aqua, ale to się nie zdarzy. Niemniej stojąca za kamerą Greta Gerwig zaleje nas różem i brokatem.



