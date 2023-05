Wzruszony Harrison Ford nagrodzony owacją na stojąco podczas premiery w Cannes

Wszystko kiedyś musi się skończyć (no, może oprócz serialu "Riverdale") i kończy się także przygoda Indiany Jonesa, zawadiackiego archeologa i naukowca, a ten po raz ostatni na kinowym ekranie pojawi się już 30 czerwca. Wzbudza to pewnie nie lada wzruszenie u wszystkich, którzy wychowali się na kultowych filmach w reżyserii Stevena Spielberga lub mieli okazję śledzić ekscytujące przygody wyjątkowego bohatera, a skoro wzbudza to wzruszenie u fanów, to co dopiero u twórców, obsady i publiczności w Cannes, bo ta miała okazję wysłuchać przemówienia samego Harrisona Forda, odtwórcy głównej roli uwielbianej serii, który sam nie krył łez wzruszenia.