Użytkownicy Netfliksa niespodziewanie odkryli ten horror. Ja się pytam: po co?

Netflix zalicza "Curve" do horrorów i rzeczywiście w ostatnim akcie pojawia się klimat filmowej grozy. Nie spodziewajcie się jednak wciągającego slow-burnera i zapomnijcie o jump-scare'ach. Produkcja przyjmuje bowiem formę thrillera survivalowego. Stojący za kamerą Ian Softly chciałby pewnie, żebyśmy określali go mianem pełnokrwistego, bo przy ograniczonych środkach, jak tylko może stara się zagęszczać atmosferę. Prawda jest jednak taka, że pomimo jego wysiłków, ciśnienie tylko tu spada. Z każdą sceną coraz bardziej.



"Curve" to film z 2015 roku skierowany przez markę Blumhouse od razu do dystrybucji cyfrowej i na nośniki kina domowego. Pokazuje to, że nawet Jason Blum, który regularnie zadowala się byle czym, wprowadzając na ekrany kin kolejne tandetne horrory, nie miał złudzeń, co do jakości produkcji. Nic dziwnego. Nawet jeśli twórcy obnoszą się tu ze swoimi ambicjami, to każda z nich zmienia się w niczym niepopartą pretensję, a braki budżetowe przekładają się na deficyt pomysłowości i oryginalności.



