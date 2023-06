Kicz i masa sztucznej krwi. Wybraliśmy najzabawniejsze horrory

Horrory muszą wzbudzać strach, ewentualnie obrzydzenie? Niekoniecznie. Formuła kina grozy kusi kolejnych twórców do - kolokwialnie mówiąc - robienia sobie z niej jaj. Dlatego wymyślają coraz to zabawniejsze fabuły, w których krew leje się na wszystkie strony. Oczywiście, wszystko to ku naszej uciesze.