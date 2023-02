"Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" już na Disney+, a do kin zakrada się zupełnie nowy film MCU

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



To już! Od dziś - czyli od 1 lutego 2023 roku - subskrybenci Disney+ mogą znaleźć film "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" w ofercie serwisu. Film zarobił ponad 842 mln dolarów na całym świecie i cieszył się ciepłym przyjęciem widzów i krytyków (kolejno 94 proc. i 84 proc. pozytywnych opinii w serwisie Rotten Tomatoes). Sam miałem do filmu kilka uwag, ostatecznie jednak oceniłem go pozytywnie - to zdecydowanie jedna z bardziej udanych odsłon 4. fazy MCU i kolejny dowód na to, że Ryan Coogler to zdolny i wrażliwy twórca.



Disney wrócił do starych praktyk, wydłużając okienko dystrybucyjne. Od początku wyglądało ono różnie, bo wytwórnia indywidualnie rozpatruje każdy film. Wśród branych przy tym pod uwagę czynników jest zainteresowanie widzów daną produkcją. Im jest ono większe, tym później tytuł wchodzi na platformę streamingową Myszki Miki. Nic dziwnego, że na "Czarną Panterę 2" trzeba było poczekać prawie trzy miesiące. Przypomnę, że "Doktor Strange w multiwersum obłędu" trafił na Disney+ zaledwie 47 dni po swojej kinowej premierze, a "Thor: Miłość i grom" potrzebował na to 62 dni.