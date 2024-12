Rubinowe pantofelki z "Czarnoksiężnika z Oz" sprzedane na aukcji. 13 lat temu skradziono je z muzeum

Oprócz pantofelków Judy na aukcji wystawiono także kapelusz Złej Czarownicy, który po długiej batalii licytacyjnej został sprzedany za niemal 3 mln dol., dokładnie za 2,93 mln dol. To, co czyni kapelusz jeszcze bardziej wyjątkowym, jest napis na jego rondzie, "M. Hamilton 4461-164", który odnosi się do Margaret Hamilton, odtwórczyni roli Złej Czarownicy z Zachodu.