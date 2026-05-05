Gdzie obejrzeć inne adaptacje książki Człowiek w ogniu? Nie wszystkie są na Netfliksie

Z "Człowiekiem w ogniu" po raz pierwszy mogliśmy się zetknąć jeszcze w 1980 roku. To wtedy światło dzienne ujrzała książka A.J. Quinnella. Cieszyła się taką popularnością, że nie tylko zapoczątkowała całą serię literackich przygód Johna Creasy'ego, ale też dość szybko doczekała się swojej pierwszej adaptacji. Od tamtej pory powstało ich jeszcze kilka. Najnowsza z nich przed chwilą pojawiła się na Netfliksie i cieszy się ogromną popularnością. Co tylko dowodzi, że opowieść sprzed paru ładnych dekad wciąż potrafi rozpalić serca swoich odbiorców.

Człowiek w ogniu - gdzie obejrzeć inne wersje hitu Netfliksa?

Przed serialem, który właśnie święci triumfy na Netfliksie, "Człowiek w ogniu" został przeniesiony na ekran dokładnie dwa razy. Najpierw w 1987 roku dostaliśmy pierwszą adaptację, a niecałe 20 lat później za prozę wziął się Tony Scott. Jego film okazał się takim sukcesem, że doczekał się nawet hinduskiego remake'u. Wszystkie te produkcje można obejrzeć w Polsce online. Aczkolwiek nie każda z nich dostępna jest w ofercie streamingowego giganta.

Człowiek w ogniu - gdzie obejrzeć film z 1987 roku?

Lecimy po kolei. Pierwsza adaptacja "Człowieka w ogniu" ukazała się w 1987 roku. Może i nie jest tak bombastyczna, jak wszystkie pozostałe, ale wciąż dobrze wykonuje swoje zadanie. Przez płaszcz noir potrafi trzymać w napięciu, które im bliżej końca tym bardziej rozładowuje sensacyjnymi atrakcjami. Choć film miewa też sporo zgrzytów, warto na pewno go obejrzeć przynajmniej ze względu na obsadę. W główną rolę wciela się Scott Glenn, a na ekranie towarzyszy mu m.in. Joe Pesci.

"CZŁOWIEKA W OGNIU" Z 1987 ROKU OBEJRZYSZ NA: Apple TV+

Człowiek w ogniu - gdzie obejrzeć film z 2004 roku?

Przed serialem Netfliksa to właśnie była najsłynniejsza adaptacja "Człowieka w ogniu". Co więcej, również możecie się z nią zapoznać na platformie. A dlaczego warto? Film Tony'ego Scotta jest gęsty, duszny, przyciężki. Reżyser eksperymentuje nawet z formą, żeby dobrze oddać chaos w głowie głównego bohatera. Wychodzi mu to bezbłędnie. Dzięki temu nawet po latach produkcja wydaje się świeża, odżywcza, oryginalna. Tym bardziej że w głównej roli zobaczymy Denzela Washingtona, który zimnego skurczybyka gra jakby ktoś polał go benzyną i rzucił w niego niedopałkiem. Po seansie nie ma czego zbierać.

Obcy - gdzie obejrzeć film z 2005 roku?

"Obcy" nie jest zaliczany do oficjalnych adaptacji powieści A.J. Quinnella. Powstał bowiem nie tyle na podstawie książki, co jako remake filmu Tony'ego Scotta. Po prostu produkcja z Denzelem Washingtonem tak spodobała się w Indiach, że tamtejsi twórcy postanowili zrobić swoją wersję. Oczywiście po swojemu, z lokalnym sznytem. Dlatego nie warto od razu skreślać hinduskiego tytułu. Dużo do oryginału dodaje od siebie, dzięki czemu nie jest to po prostu kolejna powtórka z rozrywki, a pełnoprawne, samodzielne dzieło.

"Obcego" obejrzysz na GoNet.tv.

Rafał Christ 05.05.2026 17:02

