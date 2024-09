„David Chase i Rodzina Soprano”: 15 zaskakujących rzeczy, których dowiedziałem się z dokumentu o najlepszym serialu świata

Jeśli dotarliście do końca, to oznacza, że prawdopodobnie bardzo lubicie "Rodzinę Soprano", a to oznacza, iż ta produkcja jest właśnie dla was. To kawał kapitalnego dokumentu, który przypomina najważniejsze momenty i emocje z serialu. Przypomina również o tym, iż produkcja HBO to jeden z najpiękniejszych zapisów ludzkiego mroku i smutku, jaki powstał w ostatnim ćwierćwieczu.