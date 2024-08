Plusem najnowszego sezonu jest zarówno to, że ponownie wracamy do klimatycznego Szczecina, jak i to, że stolica województwa zachodniopomorskiego nie jest jedynym miejscem akcji. W konsekwencji widzowie wychodzą poza granice polskiego miasta, które podobnie jak w 1. sezonie wciąż wygląda jak żywcem wyjęte ze skandynawskiego kryminału - to właśnie w tym ponurym klimacie i chłodnych barwach zakochałam się już wcześniej. Twórcy postanowili odnieść się również do wojny w Ukrainie, która rozgrywa się w tle produkcji.