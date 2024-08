Na Max rządzi ten napakowany akcją thriller. Nie mogłam oderwać się od ekranu

Już od samego początku jesteśmy wciągnięci w brawurową intrygę. Doktor Matthew Nolan (Richard Armitage) wraz grupą współpracowników udaje się do Pekinu na konferencję medyczną, gdzie w nocy dochodzi do wypadku. Mężczyzna ucieka z miejsca zdarzenia i następnego dnia udaje się na lotnisko, by wsiąść w samolot powrotny do Londynu. Na miejscu zostaje zatrzymany przez funkcjonariuszy policji, którzy po przeszukaniu informują go, że jego dziewczyna zmarła w jego samochodzie, czego Nolan nie pamięta.



W międzyczasie okazuje się, że w sytuację zaangażowana jest brytyjska Służba Bezpieczeństwa MI5, a Nolan prędko orientuje się, że został wciągnięty w poważną grę polityczną. Tym samym lekarz będzie musiał wrócić z powrotem do Pekinu, gdzie ma być sądzony za morderstwo Chinki. By wszystko poszło zgodnie z planem, Nolanowi na pokładzie samolotu towarzyszy policjantka Hana Li (Jing Lusi), której zadaniem jest doprowadzenie mężczyzny na miejsce.