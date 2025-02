Dawid Podsiadło: festiwal Zorza 2025. Kto wystąpi? Ile kosztują bilety?

Zaprezentujemy wyjątkowe projekty, które w większości powstają od podstaw z myślą o naszej imprezie. Jesteśmy wdzięczni i dumni, że tak fantastyczni artyści polubili nasz pomysł i przyjęli zaproszenie. To dla nas wszystkich okazja, by złapać świeży, muzyczny oddech i stworzyć coś nowego, innego, a czasem nawet odrobinę szalonego - z przymrużeniem oka. Może nawet coś, na co zawsze mieliśmy ochotę, ale brakowało do tej pory okazji? I to wszystko wydarzy się u nas premierowo - i tylko raz - w takiej formie