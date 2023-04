Tego nie da się inaczej ująć. Nowy serial Amazon Prime Video ryje beret

Jak to już u Davida Cronenberga bywa, "Nierozłączni" to film konceptualny. Reżysera nie tyle interesuje sama historia, co przedstawienie swoich przemyśleń o kondycji człowieka. A dokładniej: naszych ciał. Dlatego, chociaż głównych bohaterów łączy niezwykła psychiczna więź, twórca w głębokim poważaniu ma metafizykę. Skupia się tylko na tym, co może manifestować się fizycznie. Tym samym w ramach syndromu odstawiennego współuzależnienie Beverly'ego i Elliota przybiera dla nas namacalną postać. Ciało, ciało, tylko ciało. Produkcja poza ciałem niczego nie dostrzega. Pojmuje je w kategoriach naukowych i odziera z płciowości. Dzięki temu szykując remake z genderową woltą, Alice Birch nie musiała nawet nadawać protagonistkom nowych imion.



Serialowe "Dead Ringers" już w pierwszej scenie przerzuca wektor zainteresowań na seksualność, kiedy to posiłek bliźniaczek Mantle przerywa nieznajomy mężczyzna, pytając, czy były kiedykolwiek w trójkącie z facetem. Płciowość, a w szczególności kobiecość będzie przewijać się przez całą produkcję. Bohaterki są położnymi, które marzą o własnej klinice z nowoczesnym laboratorium, aby zmienić sposób rodzenia dzieci. "Ciąża to nie choroba" - Beverly powtarza jak mantrę, kiedy słyszy, że przecież w szpitalu wszystko odbywa się, jak należy. Ona chce mieć wpływ na biologię, ratować życie matek, objąć je należytą opieką. Elliot zresztą też, ale głównie ze względu na siostrę. No i oczywiście dla pieniędzy.



