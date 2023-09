29 lat "Mody na sukces", czyli "Śmiałych i pięknych" w Polsce. Takich dram nie było w żadnym serialu

Przypomnijmy sobie, z czym to się jadło. "Moda na sukces" opowiada o zamożnej rodzinie Forresterów, których życiowym powołaniem jest projektowanie mody. Doczekali się oni czwórki wspaniałych dzieci. Jednak co to by był za serial, gdyby nie było w nim tajemnic, skandali, dziwnych romansów, niemal kazirodczych związków i śmierci. Takie właśnie są opery mydlane, które rządzą się swoimi prawami, również jeśli chodzi o akcję. Ta w "Modzie na sukces" płynęła bardzo, ale to bardzo wolno. I tak jeden wątek toczył się przez kilka kolejnych odcinków.



Mimo wszystko widzowie zasiadali przed ekranami z wypiekami na twarzy, aby zobaczyć, co tam znów odwalą Brooke, Stephanie czy Ridge w kolejnych odcinkach. Gdy nie było internetu, a telewizja była głównym oknem na świat, "Modę" oglądał niemal każdy. Poza przepychem za oceanem, luksusowymi wnętrzami i drogimi stylówkami, największą rolę w serialu odgrywały relacje między bohaterami i oczywiście tematy damsko-męskie. Przez tak wiele lat emitowania serialu, tam romansował już niemal każdy z każdym.



Piękna Brooke, w tej roli Katherine Kelly Lang, która gra w serialu niemal nieprzerwalnie od 1987 roku, miała romanse z m.in. reprezentantami trzech kolejnych pokoleń rodziny Forresterów, a także ze swoimi zięciami oraz ukochanymi córek. Porzucała swoich ukochanych w dniu ślubu i ukrywała kłopotliwe ciąże. Dzięki niekończącym się odcinkom, rodzinnym tragediom, romansom oraz aktorstwu, któremu daleko do dobrego, serial doczekał się ogromnej ilości drwin, krytyki, a w późniejszych czasach internetu, licznych memów.